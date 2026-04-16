Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/vsu-atakuyut-belgorodskuyu-oblast--est-postradavshie-1155263001.html
ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.04.2026
ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
ВСУ не прекращают наносить удары по Белгородской области. В результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения. Об этом в своем канале МАХ... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T14:54
2026-04-16T14:54
вячеслав гладков
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают наносить удары по Белгородской области. В результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения. Об этом в своем канале МАХ сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, что женщине, пострадавшей в автобусе, диагностировали баротравму и множественные слепые осколочные ранения ног.Кроме того, дроны атаковали Шебекино: на территории одного из предприятий повреждены фасад, остекление админздания и три легковых автомобиля. Также повреждения получили объекты торговли.15 апреля в результате атаки беспилотников ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. До этого Гладков сообщал, что после начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека ранены в Шебекино при атаке ВСУВ Крыму и новых регионах восстанавливают электроснабжение после атаки ВСУСемья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиков
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a00146434a24a289c726cb9cdeeb34b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области)
ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие

В Белгородской области из-за атак БПЛА ранены два мирных жителя

14:54 16.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают наносить удары по Белгородской области. В результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения. Об этом в своем канале МАХ сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Почаево Грайворонского округа от удара вражеского дрона ранен мирный житель. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму, проникающие осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги. В больницу №2 Белгорода самостоятельно обратилась женщина, пострадавшая утром в селе Ясные Зори при атака беспилотника на служебный автобус", - рассказал Гладков.
Губернатор уточнил, что женщине, пострадавшей в автобусе, диагностировали баротравму и множественные слепые осколочные ранения ног.
Кроме того, дроны атаковали Шебекино: на территории одного из предприятий повреждены фасад, остекление админздания и три легковых автомобиля. Также повреждения получили объекты торговли.
15 апреля в результате атаки беспилотников ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. До этого Гладков сообщал, что после начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
