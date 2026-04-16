https://crimea.ria.ru/20260416/vsu-atakuyut-belgorodskuyu-oblast--est-postradavshie-1155263001.html

ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие

ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.04.2026

ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие

ВСУ не прекращают наносить удары по Белгородской области. В результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения. Об этом в своем канале МАХ... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T14:54

2026-04-16T14:54

2026-04-16T14:54

вячеслав гладков

новости

белгородская область

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. ВСУ не прекращают наносить удары по Белгородской области. В результате атак вражеских дронов два мирных жителя получили ранения. Об этом в своем канале МАХ сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, что женщине, пострадавшей в автобусе, диагностировали баротравму и множественные слепые осколочные ранения ног.Кроме того, дроны атаковали Шебекино: на территории одного из предприятий повреждены фасад, остекление админздания и три легковых автомобиля. Также повреждения получили объекты торговли.15 апреля в результате атаки беспилотников ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. До этого Гладков сообщал, что после начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ.

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области)