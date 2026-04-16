ВСУ атаковали Туапсе – погибли двое детей - РИА Новости Крым, 16.04.2026
ВСУ атаковали Туапсе – погибли двое детей
Два ребенка погибли при массированном ударе беспилотников по Туапсе в ночь на четверг. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 16.04.2026
РИА Новости Крым
ВСУ атаковали Туапсе – погибли двое детей

В Туапсе двое детей погибли при атаке беспилотников по жилым домам - губернатор

06:00 16.04.2026 (обновлено: 06:08 16.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Два ребенка погибли при массированном ударе беспилотников по Туапсе в ночь на четверг. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних – 5 и 14 лет. По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь", - написал он в мессенджере MAX.
Кроме того, обломки беспилотников повредили пять частных домов и одну многоэтажку. Для жителей развернули пункт временного размещения.
"Также многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта. В сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае – повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших", - уточнил Кондратьев.
По данным главы Туапсинского округа Сергея Бойко, в четверг в Туапсе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
