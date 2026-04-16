ВСУ атаковали Туапсе – погибли двое детей

Два ребенка погибли при массированном ударе беспилотников по Туапсе в ночь на четверг. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T06:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Два ребенка погибли при массированном ударе беспилотников по Туапсе в ночь на четверг. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Кроме того, обломки беспилотников повредили пять частных домов и одну многоэтажку. Для жителей развернули пункт временного размещения.По данным главы Туапсинского округа Сергея Бойко, в четверг в Туапсе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.

