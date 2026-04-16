Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма

В длинном кафтане серого сукна с небольшим прямым воротником, невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке по узкой пыльной улице движется стройный...

2026-04-16T19:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В длинном кафтане серого сукна с небольшим прямым воротником, невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке по узкой пыльной улице движется стройный темноволосый человек. Он идет к побережью, туда, где хохочут чайки и молчаливые трезвые турки меняют утренний улов на чеканные монеты.За спиной его остаются паутинки узких запутанных улиц: высокие, сложенные диким камнем заборы с низкими врезанными калитками, дома в полтора-два этажа – с красными черепичными крышами, восточными диванами под деревянными резными потолками, с террасами, где сквозь виноградную вязь на лица мудрых старцев ложатся сетки теней, и старцы пьют ароматный кофе, сваренный на широких полях мангалов и говорят на красивом тюркском языке къарай тили.Так было полтысячелетия назад. И еще раньше. Кажется, такими эти улицы были еще при генуэзцах и останутся такими во все времена. Клубком перепутанных переулков в предгорье древней Кафы лежит Караимская слобода.В 2026-м все теми же живописными улочками идем к пересечению Айвазовской и Морской. Здесь, вблизи средневекового фонтана любовно сложена груда местного желто-серого камня.Известный российский художник, она родилась в Донбассе, выросла в Москве, два десятилетия жила и работала в Западной Европе. Теперь зимует в маленькой Феодосии и говорит так: "Где бы я ни находилась, хочу успеть сделать что-то полезное для этого места".Подарок Феодосии – особенный. С мая прошлого года Ирина Дубровская своими силами и за собственные средства реставрирует старинную брусчатку в границах одного из древнейших районов города – Караимской слободы. Сейчас к ее трудной работе присоединились другие волонтеры. О том как идет реставрация, об истории и людях – материал РИА Новости Крым."И вот появилась идея""Мои предки по отцовской линии жили в Феодосии – уехали еще до революции. Но я, честно говоря, ничего о них не знаю. Просто такая вот история есть. Впрочем, город мне знаком: я бывала здесь в детстве. И так получилось, что последние пять лет мы с мужем зимуем в Феодосии. Наверное, просто судьба", – нашу беседу с Ириной мы начинаем в одном из залов феодосийского дома-музея Александра Грина, где в эти дни проходит персональная выставка ее работ "Вокруг света".Она и правда видела много городов и много стран. Два десятилетия до этого жила и работала в Западной Европе. Еще совсем юной художницей расписывала Берлинскую стену и сейчас говорит об этом так:В 2014-м ее родной Донбасс отказался принять украинский госпереворот. "Несогласные с раскладом должны гореть", – сказали в Киеве и на головы мирных жителей полетели западные ракеты. С этого момента регулярными стали ее поездки в Донецк, Ирина поддержала возвращение Крыма в состав России и в этой связи "толерантная" Европа стала закрывать ее проекты. Окончательное расставание случилось в 2022-м: "Мы просто приняли решение больше не платить там налоги, чтоб эти деньги не шли на войну".Так Ирина с супругом вернулись в Россию, "по здоровью" решили проводить больше времени в целебном приморском климате, купили небольшой ветхий домик в средневековой части Феодосии и стали его восстанавливать. А потом в старый город въехала тяжелая техника:Часть европейской культуры"Мне очень хорошо понятно, что одна из стратегий гибридной войны против России - тактика эстетического обесценивания истории. Например, старинный камень, что помнит шаги наших предков называется просто "Б/У". Я объездила много европейских городов, больших и малых, и всюду история обожествляется. Даже небогатые деревни в Германии укладывали брусчатку у себя на улицах. Вскладчину", – будет писать Ирина в соцсетях в феврале 2025-го.В это время ее путь – "десять кругов бюрократического ада". Составлять письма "наверх" помогают феодосийские экскурсоводы – улицы Караимской слободы давно вписаны в карты туристических маршрутов и важность сохранения аутентичности этих мест хорошо понятна специалистам. Спустя несколько месяцев получить разрешение феодосийской мэрии на реставрацию брусчатки на одном из участков Караимской улицы все же удастся.Технология не сложная, но очень трудоемкая: нижняя часть – мелкий плотный камень. Далее –отсев, куда по принципу гвоздя острой стороной укладывается камень, который равняют выстукиванием. В финале верхний слой "пирога" затирают песчано-цементной смесью. Такая кладка в итоге оказывается весьма практичной."Караимская слобода примыкает к Митридатскому холму. Стекающая вода под асфальтом вымывает слои земли, со временем асфальтовое покрытие трескается и сползает. В этом смысле каменные мостовые гораздо более долговечны. Уже не говоря о том, что это в разы экологичнее и привлекательнее с точки зрения развития туризма", – все это пришлось объяснять не только чиновникам, но и горожанам, мечтающим о комфортном асфальте. Впрочем, среди простых феодосийцев противников идеи оказалось не много. В начале пути Ирине пришлось привлекать бригаду ребят за деньги – работа кайлом по снятию старого грунта требует крепких мужских рук. Уже спустя несколько дней помогать вышли местные жители.Необходимость сохранятьСейчас феодосийцы жертвуют на песок и отсев, помогают собирать и укладывать камни – подходящие булыжники ищут везде, даже на свалках. Работы на участке по Караимской к этому времени завершены, но помощь все еще нужна – все вместе хранители здешней истории ждут новых единомышленников. Дальше по плану – дорога у старинного фонтана на перекрестке Морской и Айвазовского. На эту часть чиновники отвели два месяца.16 апреля, спустя три недели с момента обещания обеспечить вывоз асфальта, трактор на место действительно прибыл. Это значит, еще один фрагмент истории будет спасен. Дальше последуют новые согласования. А пока миниатюрная, хрупкая и остро чувствующая необходимость сохранять историю Ирина стоит на фоне древнего города с его средневековыми домами в полтора этажа, неожиданными изгибами старинных переулков, и кажется, прямо сейчас в одном из них мелькнет фигура стройного темноволосого человека в длинном кафтане серого сукна, в невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке, из ближних дворов потянется густой аромат сваренного на мангале черного кофе и послышится грустная песня на красивом древнем тюркском языке къарай тили. Как было полтысячелетия назад. И еще раньше.Р.S.Согласно письменным источникам, начало истории караимской общины Феодосии следует относить к XIII веку. Компактное место проживания караимов не менялось на протяжении почти семи веков и ряд специалистов называют слободу единственным в мире местом поселения караимов, с глубокой древности сохранившим свою планировку.Одна из знаменитых здешний усадьб – бывшего газана Феодосии Исака Самойловича, построенная в XVIII (а по некоторым источникам – в XVII) веке – девять лет назад исключена из перечня объектов культурного наследия. Сейчас феодосийские энтузиасты и представители действующей караимской общины пытаются восстановить охранный статус объекта и борются за то, чтобы соответствующий статус получила вся территория слободы. Тем временем тремя улицами выше частично обрушился другой средневековый объект – армянский храм Архангелов Михаила и Гавриила XV века. Этот вопрос особенно заботит уже другую местную общину – армянскую. И может быть, это крайне наивно (почти как с Берлинской стеной), но в Год единства народов России не хочется исключать, что два этих древних народа все же получат возможность сохранить бесценное наследие предков.

2026

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

