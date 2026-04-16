Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма
Российская художница Ирина Дубровская вернулась из Европы и спасает наследие Крыма
19:55 16.04.2026 (обновлено: 20:06 16.04.2026)
Реставрация старинной брусчатки в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В длинном кафтане серого сукна с небольшим прямым воротником, невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке по узкой пыльной улице движется стройный темноволосый человек. Он идет к побережью, туда, где хохочут чайки и молчаливые трезвые турки меняют утренний улов на чеканные монеты.
За спиной его остаются паутинки узких запутанных улиц: высокие, сложенные диким камнем заборы с низкими врезанными калитками, дома в полтора-два этажа – с красными черепичными крышами, восточными диванами под деревянными резными потолками, с террасами, где сквозь виноградную вязь на лица мудрых старцев ложатся сетки теней, и старцы пьют ароматный кофе, сваренный на широких полях мангалов и говорят на красивом тюркском языке къарай тили.
Улица Караимская в Феодосии. Архивное фото
Улица Караимская в Феодосии. Архивное фото
Так было полтысячелетия назад. И еще раньше. Кажется, такими эти улицы были еще при генуэзцах и останутся такими во все времена. Клубком перепутанных переулков в предгорье древней Кафы лежит Караимская слобода.
В 2026-м все теми же живописными улочками идем к пересечению Айвазовской и Морской. Здесь, вблизи средневекового фонтана любовно сложена груда местного желто-серого камня.
"Оооо, это целая история. Булыжники тащим со всей округи и даже со свалок", – улыбается рыжеволосая женщина с буйными кудрями и внимательными глазами.
Известный российский художник, она родилась в Донбассе, выросла в Москве, два десятилетия жила и работала в Западной Европе. Теперь зимует в маленькой Феодосии и говорит так: "Где бы я ни находилась, хочу успеть сделать что-то полезное для этого места".
Камни для реставрации мостовых собирают со всей округи и на собственном транспорте доставляют к месту работ
Камни для реставрации мостовых собирают со всей округи и на собственном транспорте доставляют к месту работ
Подарок Феодосии – особенный. С мая прошлого года Ирина Дубровская своими силами и за собственные средства реставрирует старинную брусчатку в границах одного из древнейших районов города – Караимской слободы. Сейчас к ее трудной работе присоединились другие волонтеры. О том как идет реставрация, об истории и людях – материал РИА Новости Крым.
Ирина Дубровская на улице Феодосии
Ирина Дубровская на улице Феодосии
"И вот появилась идея"
"Мои предки по отцовской линии жили в Феодосии – уехали еще до революции. Но я, честно говоря, ничего о них не знаю. Просто такая вот история есть. Впрочем, город мне знаком: я бывала здесь в детстве. И так получилось, что последние пять лет мы с мужем зимуем в Феодосии. Наверное, просто судьба", – нашу беседу с Ириной мы начинаем в одном из залов феодосийского дома-музея Александра Грина, где в эти дни проходит персональная выставка ее работ "Вокруг света".
Ирина Дубровская
Ирина Дубровская
Она и правда видела много городов и много стран. Два десятилетия до этого жила и работала в Западной Европе. Еще совсем юной художницей расписывала Берлинскую стену и сейчас говорит об этом так:
"Картина такая получилась романтичная: сейчас все помирятся, войны не будет, стены рухнут и так далее. Но вышло все иначе, конечно. Сейчас для меня этот участок стены — памятник моей наивности".
В 2014-м ее родной Донбасс отказался принять украинский госпереворот. "Несогласные с раскладом должны гореть", – сказали в Киеве и на головы мирных жителей полетели западные ракеты. С этого момента регулярными стали ее поездки в Донецк, Ирина поддержала возвращение Крыма в состав России и в этой связи "толерантная" Европа стала закрывать ее проекты. Окончательное расставание случилось в 2022-м: "Мы просто приняли решение больше не платить там налоги, чтоб эти деньги не шли на войну".
Так Ирина с супругом вернулись в Россию, "по здоровью" решили проводить больше времени в целебном приморском климате, купили небольшой ветхий домик в средневековой части Феодосии и стали его восстанавливать. А потом в старый город въехала тяжелая техника:
"Я случайно увидела, как историческую брусчатку просто стали ломать и заливать бетоном. На эмоциях я бросалась на бульдозер. Звонила в администрацию. Меня, наверное, посчитали городской сумасшедшей и закончилось тем, что запланированный участок все равно забетонировали. Вот тут и появилась идея постараться спасти другие участки", – вспоминает Дубровская.
Часть европейской культуры
"Мне очень хорошо понятно, что одна из стратегий гибридной войны против России - тактика эстетического обесценивания истории. Например, старинный камень, что помнит шаги наших предков называется просто "Б/У". Я объездила много европейских городов, больших и малых, и всюду история обожествляется. Даже небогатые деревни в Германии укладывали брусчатку у себя на улицах. Вскладчину", – будет писать Ирина в соцсетях в феврале 2025-го.
В это время ее путь – "десять кругов бюрократического ада". Составлять письма "наверх" помогают феодосийские экскурсоводы – улицы Караимской слободы давно вписаны в карты туристических маршрутов и важность сохранения аутентичности этих мест хорошо понятна специалистам. Спустя несколько месяцев получить разрешение феодосийской мэрии на реставрацию брусчатки на одном из участков Караимской улицы все же удастся.
"Поскольку я художник, мне показалось, что я могу помочь немножко этому городу, исходя из своей профессии. Технологию я изучала в Германии и во Франции. Феодосия – крупная метрополия, часть Средиземноморского пояса Византии, часть европейской культуры. И здесь технология укладки была абсолютно идентичной".
Технология не сложная, но очень трудоемкая: нижняя часть – мелкий плотный камень. Далее –отсев, куда по принципу гвоздя острой стороной укладывается камень, который равняют выстукиванием. В финале верхний слой "пирога" затирают песчано-цементной смесью. Такая кладка в итоге оказывается весьма практичной.
"Караимская слобода примыкает к Митридатскому холму. Стекающая вода под асфальтом вымывает слои земли, со временем асфальтовое покрытие трескается и сползает. В этом смысле каменные мостовые гораздо более долговечны. Уже не говоря о том, что это в разы экологичнее и привлекательнее с точки зрения развития туризма", – все это пришлось объяснять не только чиновникам, но и горожанам, мечтающим о комфортном асфальте. Впрочем, среди простых феодосийцев противников идеи оказалось не много. В начале пути Ирине пришлось привлекать бригаду ребят за деньги – работа кайлом по снятию старого грунта требует крепких мужских рук. Уже спустя несколько дней помогать вышли местные жители.
Средневековый фонтан. Пересечение Айвазовского и Морской, где запланирован следующий этап работ
Средневековый фонтан. Пересечение Айвазовского и Морской, где запланирован следующий этап работ
Необходимость сохранять
"Мы здесь жили, мы помним, как это было раньше. Здесь снимали фильмы, приезжал Михалков. Вот – самый старый караимский дом с трехсотлетней историей – до сих пор жилой", – показывают старожилы.
Сейчас феодосийцы жертвуют на песок и отсев, помогают собирать и укладывать камни – подходящие булыжники ищут везде, даже на свалках. Работы на участке по Караимской к этому времени завершены, но помощь все еще нужна – все вместе хранители здешней истории ждут новых единомышленников. Дальше по плану – дорога у старинного фонтана на перекрестке Морской и Айвазовского. На эту часть чиновники отвели два месяца.
"Администрация города нам обещала помочь и частично помогла: распилили разбитый асфальт, обещали эти куски вывезти трактором", – говорит Ирина.
16 апреля, спустя три недели с момента обещания обеспечить вывоз асфальта, трактор на место действительно прибыл. Это значит, еще один фрагмент истории будет спасен. Дальше последуют новые согласования. А пока миниатюрная, хрупкая и остро чувствующая необходимость сохранять историю Ирина стоит на фоне древнего города с его средневековыми домами в полтора этажа, неожиданными изгибами старинных переулков, и кажется, прямо сейчас в одном из них мелькнет фигура стройного темноволосого человека в длинном кафтане серого сукна, в невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке, из ближних дворов потянется густой аромат сваренного на мангале черного кофе и послышится грустная песня на красивом древнем тюркском языке къарай тили. Как было полтысячелетия назад. И еще раньше.
Состояние улиц в старом городе сейчас оставляет желать лучшего
Состояние улиц в старом городе сейчас оставляет желать лучшего
Р.S.Согласно письменным источникам, начало истории караимской общины Феодосии следует относить к XIII веку. Компактное место проживания караимов не менялось на протяжении почти семи веков и ряд специалистов называют слободу единственным в мире местом поселения караимов, с глубокой древности сохранившим свою планировку.
Одна из знаменитых здешний усадьб – бывшего газана Феодосии Исака Самойловича, построенная в XVIII (а по некоторым источникам – в XVII) веке – девять лет назад исключена из перечня объектов культурного наследия. Сейчас феодосийские энтузиасты и представители действующей караимской общины пытаются восстановить охранный статус объекта и борются за то, чтобы соответствующий статус получила вся территория слободы.
Тем временем тремя улицами выше частично обрушился другой средневековый объект – армянский храм Архангелов Михаила и Гавриила XV века. Этот вопрос особенно заботит уже другую местную общину – армянскую. И может быть, это крайне наивно (почти как с Берлинской стеной), но в Год единства народов России не хочется исключать, что два этих древних народа все же получат возможность сохранить бесценное наследие предков.
