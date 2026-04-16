Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма
Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма
В длинном кафтане серого сукна с небольшим прямым воротником, невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке по узкой пыльной улице движется стройный... РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В длинном кафтане серого сукна с небольшим прямым воротником, невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке по узкой пыльной улице движется стройный темноволосый человек. Он идет к побережью, туда, где хохочут чайки и молчаливые трезвые турки меняют утренний улов на чеканные монеты.За спиной его остаются паутинки узких запутанных улиц: высокие, сложенные диким камнем заборы с низкими врезанными калитками, дома в полтора-два этажа – с красными черепичными крышами, восточными диванами под деревянными резными потолками, с террасами, где сквозь виноградную вязь на лица мудрых старцев ложатся сетки теней, и старцы пьют ароматный кофе, сваренный на широких полях мангалов и говорят на красивом тюркском языке къарай тили.Так было полтысячелетия назад. И еще раньше. Кажется, такими эти улицы были еще при генуэзцах и останутся такими во все времена. Клубком перепутанных переулков в предгорье древней Кафы лежит Караимская слобода.В 2026-м все теми же живописными улочками идем к пересечению Айвазовской и Морской. Здесь, вблизи средневекового фонтана любовно сложена груда местного желто-серого камня.Известный российский художник, она родилась в Донбассе, выросла в Москве, два десятилетия жила и работала в Западной Европе. Теперь зимует в маленькой Феодосии и говорит так: "Где бы я ни находилась, хочу успеть сделать что-то полезное для этого места".Подарок Феодосии – особенный. С мая прошлого года Ирина Дубровская своими силами и за собственные средства реставрирует старинную брусчатку в границах одного из древнейших районов города – Караимской слободы. Сейчас к ее трудной работе присоединились другие волонтеры. О том как идет реставрация, об истории и людях – материал РИА Новости Крым."И вот появилась идея""Мои предки по отцовской линии жили в Феодосии – уехали еще до революции. Но я, честно говоря, ничего о них не знаю. Просто такая вот история есть. Впрочем, город мне знаком: я бывала здесь в детстве. И так получилось, что последние пять лет мы с мужем зимуем в Феодосии. Наверное, просто судьба", – нашу беседу с Ириной мы начинаем в одном из залов феодосийского дома-музея Александра Грина, где в эти дни проходит персональная выставка ее работ "Вокруг света".Она и правда видела много городов и много стран. Два десятилетия до этого жила и работала в Западной Европе. Еще совсем юной художницей расписывала Берлинскую стену и сейчас говорит об этом так:В 2014-м ее родной Донбасс отказался принять украинский госпереворот. "Несогласные с раскладом должны гореть", – сказали в Киеве и на головы мирных жителей полетели западные ракеты. С этого момента регулярными стали ее поездки в Донецк, Ирина поддержала возвращение Крыма в состав России и в этой связи "толерантная" Европа стала закрывать ее проекты. Окончательное расставание случилось в 2022-м: "Мы просто приняли решение больше не платить там налоги, чтоб эти деньги не шли на войну".Так Ирина с супругом вернулись в Россию, "по здоровью" решили проводить больше времени в целебном приморском климате, купили небольшой ветхий домик в средневековой части Феодосии и стали его восстанавливать. А потом в старый город въехала тяжелая техника:Часть европейской культуры"Мне очень хорошо понятно, что одна из стратегий гибридной войны против России - тактика эстетического обесценивания истории. Например, старинный камень, что помнит шаги наших предков называется просто "Б/У". Я объездила много европейских городов, больших и малых, и всюду история обожествляется. Даже небогатые деревни в Германии укладывали брусчатку у себя на улицах. Вскладчину", – будет писать Ирина в соцсетях в феврале 2025-го.В это время ее путь – "десять кругов бюрократического ада". Составлять письма "наверх" помогают феодосийские экскурсоводы – улицы Караимской слободы давно вписаны в карты туристических маршрутов и важность сохранения аутентичности этих мест хорошо понятна специалистам. Спустя несколько месяцев получить разрешение феодосийской мэрии на реставрацию брусчатки на одном из участков Караимской улицы все же удастся.Технология не сложная, но очень трудоемкая: нижняя часть – мелкий плотный камень. Далее –отсев, куда по принципу гвоздя острой стороной укладывается камень, который равняют выстукиванием. В финале верхний слой "пирога" затирают песчано-цементной смесью. Такая кладка в итоге оказывается весьма практичной."Караимская слобода примыкает к Митридатскому холму. Стекающая вода под асфальтом вымывает слои земли, со временем асфальтовое покрытие трескается и сползает. В этом смысле каменные мостовые гораздо более долговечны. Уже не говоря о том, что это в разы экологичнее и привлекательнее с точки зрения развития туризма", – все это пришлось объяснять не только чиновникам, но и горожанам, мечтающим о комфортном асфальте. Впрочем, среди простых феодосийцев противников идеи оказалось не много. В начале пути Ирине пришлось привлекать бригаду ребят за деньги – работа кайлом по снятию старого грунта требует крепких мужских рук. Уже спустя несколько дней помогать вышли местные жители.Необходимость сохранятьСейчас феодосийцы жертвуют на песок и отсев, помогают собирать и укладывать камни – подходящие булыжники ищут везде, даже на свалках. Работы на участке по Караимской к этому времени завершены, но помощь все еще нужна – все вместе хранители здешней истории ждут новых единомышленников. Дальше по плану – дорога у старинного фонтана на перекрестке Морской и Айвазовского. На эту часть чиновники отвели два месяца.16 апреля, спустя три недели с момента обещания обеспечить вывоз асфальта, трактор на место действительно прибыл. Это значит, еще один фрагмент истории будет спасен. Дальше последуют новые согласования. А пока миниатюрная, хрупкая и остро чувствующая необходимость сохранять историю Ирина стоит на фоне древнего города с его средневековыми домами в полтора этажа, неожиданными изгибами старинных переулков, и кажется, прямо сейчас в одном из них мелькнет фигура стройного темноволосого человека в длинном кафтане серого сукна, в невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке, из ближних дворов потянется густой аромат сваренного на мангале черного кофе и послышится грустная песня на красивом древнем тюркском языке къарай тили. Как было полтысячелетия назад. И еще раньше.Р.S.Согласно письменным источникам, начало истории караимской общины Феодосии следует относить к XIII веку. Компактное место проживания караимов не менялось на протяжении почти семи веков и ряд специалистов называют слободу единственным в мире местом поселения караимов, с глубокой древности сохранившим свою планировку.Одна из знаменитых здешний усадьб – бывшего газана Феодосии Исака Самойловича, построенная в XVIII (а по некоторым источникам – в XVII) веке – девять лет назад исключена из перечня объектов культурного наследия. Сейчас феодосийские энтузиасты и представители действующей караимской общины пытаются восстановить охранный статус объекта и борются за то, чтобы соответствующий статус получила вся территория слободы. Тем временем тремя улицами выше частично обрушился другой средневековый объект – армянский храм Архангелов Михаила и Гавриила XV века. Этот вопрос особенно заботит уже другую местную общину – армянскую. И может быть, это крайне наивно (почти как с Берлинской стеной), но в Год единства народов России не хочется исключать, что два этих древних народа все же получат возможность сохранить бесценное наследие предков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Полкопейки за ведро": что пили в Феодосии сто лет назад и раньшеСтройка на костях: в Феодосии уничтожают средневековое кладбищеДворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма
Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма

Российская художница Ирина Дубровская вернулась из Европы и спасает наследие Крыма

19:55 16.04.2026 (обновлено: 20:06 16.04.2026)
 
© Ирина Дубровская — Реставрация старинной брусчатки в Феодосии
Реставрация старинной брусчатки в Феодосии
© Ирина Дубровская
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В длинном кафтане серого сукна с небольшим прямым воротником, невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке по узкой пыльной улице движется стройный темноволосый человек. Он идет к побережью, туда, где хохочут чайки и молчаливые трезвые турки меняют утренний улов на чеканные монеты.
За спиной его остаются паутинки узких запутанных улиц: высокие, сложенные диким камнем заборы с низкими врезанными калитками, дома в полтора-два этажа – с красными черепичными крышами, восточными диванами под деревянными резными потолками, с террасами, где сквозь виноградную вязь на лица мудрых старцев ложатся сетки теней, и старцы пьют ароматный кофе, сваренный на широких полях мангалов и говорят на красивом тюркском языке къарай тили.
Улица Караимская в Феодосии. Архивное фото
Так было полтысячелетия назад. И еще раньше. Кажется, такими эти улицы были еще при генуэзцах и останутся такими во все времена. Клубком перепутанных переулков в предгорье древней Кафы лежит Караимская слобода.
В 2026-м все теми же живописными улочками идем к пересечению Айвазовской и Морской. Здесь, вблизи средневекового фонтана любовно сложена груда местного желто-серого камня.
"Оооо, это целая история. Булыжники тащим со всей округи и даже со свалок", – улыбается рыжеволосая женщина с буйными кудрями и внимательными глазами.
Известный российский художник, она родилась в Донбассе, выросла в Москве, два десятилетия жила и работала в Западной Европе. Теперь зимует в маленькой Феодосии и говорит так: "Где бы я ни находилась, хочу успеть сделать что-то полезное для этого места".
Камни для реставрации мостовых собирают со всей округи и на собственном транспорте доставляют к месту работ
Подарок Феодосии – особенный. С мая прошлого года Ирина Дубровская своими силами и за собственные средства реставрирует старинную брусчатку в границах одного из древнейших районов города – Караимской слободы. Сейчас к ее трудной работе присоединились другие волонтеры. О том как идет реставрация, об истории и людях – материал РИА Новости Крым.
Ирина Дубровская на улице Феодосии

"И вот появилась идея"

"Мои предки по отцовской линии жили в Феодосии – уехали еще до революции. Но я, честно говоря, ничего о них не знаю. Просто такая вот история есть. Впрочем, город мне знаком: я бывала здесь в детстве. И так получилось, что последние пять лет мы с мужем зимуем в Феодосии. Наверное, просто судьба", – нашу беседу с Ириной мы начинаем в одном из залов феодосийского дома-музея Александра Грина, где в эти дни проходит персональная выставка ее работ "Вокруг света".
Ирина Дубровская
Она и правда видела много городов и много стран. Два десятилетия до этого жила и работала в Западной Европе. Еще совсем юной художницей расписывала Берлинскую стену и сейчас говорит об этом так:
"Картина такая получилась романтичная: сейчас все помирятся, войны не будет, стены рухнут и так далее. Но вышло все иначе, конечно. Сейчас для меня этот участок стены — памятник моей наивности".
В 2014-м ее родной Донбасс отказался принять украинский госпереворот. "Несогласные с раскладом должны гореть", – сказали в Киеве и на головы мирных жителей полетели западные ракеты. С этого момента регулярными стали ее поездки в Донецк, Ирина поддержала возвращение Крыма в состав России и в этой связи "толерантная" Европа стала закрывать ее проекты. Окончательное расставание случилось в 2022-м: "Мы просто приняли решение больше не платить там налоги, чтоб эти деньги не шли на войну".
Так Ирина с супругом вернулись в Россию, "по здоровью" решили проводить больше времени в целебном приморском климате, купили небольшой ветхий домик в средневековой части Феодосии и стали его восстанавливать. А потом в старый город въехала тяжелая техника:
"Я случайно увидела, как историческую брусчатку просто стали ломать и заливать бетоном. На эмоциях я бросалась на бульдозер. Звонила в администрацию. Меня, наверное, посчитали городской сумасшедшей и закончилось тем, что запланированный участок все равно забетонировали. Вот тут и появилась идея постараться спасти другие участки", – вспоминает Дубровская.

Часть европейской культуры

"Мне очень хорошо понятно, что одна из стратегий гибридной войны против России - тактика эстетического обесценивания истории. Например, старинный камень, что помнит шаги наших предков называется просто "Б/У". Я объездила много европейских городов, больших и малых, и всюду история обожествляется. Даже небогатые деревни в Германии укладывали брусчатку у себя на улицах. Вскладчину", – будет писать Ирина в соцсетях в феврале 2025-го.
В это время ее путь – "десять кругов бюрократического ада". Составлять письма "наверх" помогают феодосийские экскурсоводы – улицы Караимской слободы давно вписаны в карты туристических маршрутов и важность сохранения аутентичности этих мест хорошо понятна специалистам. Спустя несколько месяцев получить разрешение феодосийской мэрии на реставрацию брусчатки на одном из участков Караимской улицы все же удастся.
"Поскольку я художник, мне показалось, что я могу помочь немножко этому городу, исходя из своей профессии. Технологию я изучала в Германии и во Франции. Феодосия – крупная метрополия, часть Средиземноморского пояса Византии, часть европейской культуры. И здесь технология укладки была абсолютно идентичной".
Технология не сложная, но очень трудоемкая: нижняя часть – мелкий плотный камень. Далее –отсев, куда по принципу гвоздя острой стороной укладывается камень, который равняют выстукиванием. В финале верхний слой "пирога" затирают песчано-цементной смесью. Такая кладка в итоге оказывается весьма практичной.
"Караимская слобода примыкает к Митридатскому холму. Стекающая вода под асфальтом вымывает слои земли, со временем асфальтовое покрытие трескается и сползает. В этом смысле каменные мостовые гораздо более долговечны. Уже не говоря о том, что это в разы экологичнее и привлекательнее с точки зрения развития туризма", – все это пришлось объяснять не только чиновникам, но и горожанам, мечтающим о комфортном асфальте. Впрочем, среди простых феодосийцев противников идеи оказалось не много. В начале пути Ирине пришлось привлекать бригаду ребят за деньги – работа кайлом по снятию старого грунта требует крепких мужских рук. Уже спустя несколько дней помогать вышли местные жители.
Средневековый фонтан. Пересечение Айвазовского и Морской, где запланирован следующий этап работ

Необходимость сохранять

"Мы здесь жили, мы помним, как это было раньше. Здесь снимали фильмы, приезжал Михалков. Вот – самый старый караимский дом с трехсотлетней историей – до сих пор жилой", – показывают старожилы.
Сейчас феодосийцы жертвуют на песок и отсев, помогают собирать и укладывать камни – подходящие булыжники ищут везде, даже на свалках. Работы на участке по Караимской к этому времени завершены, но помощь все еще нужна – все вместе хранители здешней истории ждут новых единомышленников. Дальше по плану – дорога у старинного фонтана на перекрестке Морской и Айвазовского. На эту часть чиновники отвели два месяца.

"Администрация города нам обещала помочь и частично помогла: распилили разбитый асфальт, обещали эти куски вывезти трактором", – говорит Ирина.

16 апреля, спустя три недели с момента обещания обеспечить вывоз асфальта, трактор на место действительно прибыл. Это значит, еще один фрагмент истории будет спасен. Дальше последуют новые согласования. А пока миниатюрная, хрупкая и остро чувствующая необходимость сохранять историю Ирина стоит на фоне древнего города с его средневековыми домами в полтора этажа, неожиданными изгибами старинных переулков, и кажется, прямо сейчас в одном из них мелькнет фигура стройного темноволосого человека в длинном кафтане серого сукна, в невысокой черной круглой барашковой шапке-караимке, из ближних дворов потянется густой аромат сваренного на мангале черного кофе и послышится грустная песня на красивом древнем тюркском языке къарай тили. Как было полтысячелетия назад. И еще раньше.
Состояние улиц в старом городе сейчас оставляет желать лучшего
Р.S.Согласно письменным источникам, начало истории караимской общины Феодосии следует относить к XIII веку. Компактное место проживания караимов не менялось на протяжении почти семи веков и ряд специалистов называют слободу единственным в мире местом поселения караимов, с глубокой древности сохранившим свою планировку.
Одна из знаменитых здешний усадьб – бывшего газана Феодосии Исака Самойловича, построенная в XVIII (а по некоторым источникам – в XVII) веке – девять лет назад исключена из перечня объектов культурного наследия. Сейчас феодосийские энтузиасты и представители действующей караимской общины пытаются восстановить охранный статус объекта и борются за то, чтобы соответствующий статус получила вся территория слободы.
Тем временем тремя улицами выше частично обрушился другой средневековый объект – армянский храм Архангелов Михаила и Гавриила XV века. Этот вопрос особенно заботит уже другую местную общину – армянскую. И может быть, это крайне наивно (почти как с Берлинской стеной), но в Год единства народов России не хочется исключать, что два этих древних народа все же получат возможность сохранить бесценное наследие предков.
Работы Ирины Дубровской

Ирина пишет картины на морских навигационных картах и глобусах
Работы Ирины Дубровской

В Феодосийском доме-музее Александра Грина в эти дни проходит персональная выставка Ирины Дубровской
Работы Ирины Дубровской

Окна старых домов Феодосии в картинах Ирины Дубровской
Работы Ирины Дубровской

Реставрация старинной брусчатки в Феодосии
