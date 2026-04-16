https://crimea.ria.ru/20260416/vinodely-sevastopolya-poluchat-subsidiyu-na-molodye-vinogradniki-1155263338.html

Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники

Больше 263 миллионов рублей выделили виноградарям и виноделам Севастополя на уход за виноградниками в этом году. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T21:48

севастополь

правительство севастополя

субсидии

виноградники

виноградники крыма

виноделие в крыму

новости севастополя

сельское хозяйство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/15/1117341532_0:357:2852:1961_1920x0_80_0_0_a5d21c1f946c04821085ca84fdf6a156.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Больше 263 миллионов рублей выделили виноградарям и виноделам Севастополя на уход за виноградниками в этом году. Об этом сообщили в правительстве города.Полученные деньги аграрии смогут использовать на установку шпалер, противоградной сетки, систем орошения, мелиорацию, а также на раскорчевку и рекультивацию. "Департамент сельского хозяйства принимает заявки до 27 апреля. В этом году на поддержку отрасли планируют направить более 263 миллионов рублей", - добавили в правительстве. В 2025 году за счет субсидий были проведены агротехнические работы на площади более 3,7 тысячи гектаров, напомнили власти.В начале апреля министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк выразил мнение, что отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки. Речь о категориях, через призму которых следует рассматривать перспективность всей отрасли: микровиноделие, производство винограда и хозяйства с закрытым производственным циклом.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

