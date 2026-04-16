Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники
Больше 263 миллионов рублей выделили виноградарям и виноделам Севастополя на уход за виноградниками в этом году. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 16.04.2026
севастополь
правительство севастополя
субсидии
виноградники
виноградники крыма
виноделие в крыму
новости севастополя
сельское хозяйство
севастополь, правительство севастополя, субсидии, виноградники, виноградники крыма, виноделие в крыму, новости севастополя, сельское хозяйство
Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники

21:48 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Больше 263 миллионов рублей выделили виноградарям и виноделам Севастополя на уход за виноградниками в этом году. Об этом сообщили в правительстве города.

"Субсидия покрывает до 80% затрат на молодые и плодоносящие виноградники", – отметили власти.

Полученные деньги аграрии смогут использовать на установку шпалер, противоградной сетки, систем орошения, мелиорацию, а также на раскорчевку и рекультивацию.
"Департамент сельского хозяйства принимает заявки до 27 апреля. В этом году на поддержку отрасли планируют направить более 263 миллионов рублей", - добавили в правительстве.
В 2025 году за счет субсидий были проведены агротехнические работы на площади более 3,7 тысячи гектаров, напомнили власти.
В начале апреля министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк выразил мнение, что отрасль виноградарства и виноделия в Крыму необходимо особенно активно развивать в двух нишах, на которые стали направлять до 80% государственной поддержки. Речь о категориях, через призму которых следует рассматривать перспективность всей отрасли: микровиноделие, производство винограда и хозяйства с закрытым производственным циклом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский кагор признали одним из лучших в России
Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
Великие крымские вина: что даст новый национальный стандарт игристых вин
 
22:55Атака ВСУ на Туапсе и предотвращенный теракт в Крыму: главное за день
22:38Крымский мост закрыт – что известно
22:21Лес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос
22:03Пять троп в горы над Ялтой будут закрыты
21:52Путин поприветствовал гостей 48-го Московского кинофестиваля
21:48Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники
21:33В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти
21:29Фицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени"
21:21Поножовщина в Люберцах - что известно
21:07Жительница Кубани "похоронила" сына за выплату в 2,2 млн рублей
20:54Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире
20:4660 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ
20:32В Симферополе в пятницу закроют проезд по центральной улице
20:11Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России и в мире изменилась
19:55Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма
19:4227 детей отравились в детском саду в Подмосковье
19:22Голос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе
19:10Электробайк сбил 13-летнего подростка на "зебре" в Севастополе
18:52В Крыму подросток на велосипеде протаранил машину
18:37Шойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии
Лента новостейМолния