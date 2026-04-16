В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 16.04.2026
В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T10:32
2026-04-16T10:44
краснодарский край
вениамин кондратьев
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
туапсе
В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки БПЛА

10:32 16.04.2026 (обновлено: 10:44 16.04.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В Туапсинском округе ввели режим ЧС, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных дома, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. С утра на месте работают комиссии по оценке ущерба", - проинформировал он.
Как сообщалось, в ночь на четверг ВСУ атаковали жилые дома в Туапсе. Погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь.
Атака затронула и другие прибрежные города региона. В Сочи из-за падения обломков повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном – в них выбито остекление. Также частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе – территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек.
10:20
Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло
