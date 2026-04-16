В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Как сообщалось, в ночь на четверг ВСУ атаковали жилые дома в Туапсе. Погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь.Атака затронула и другие прибрежные города региона. В Сочи из-за падения обломков повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном – в них выбито остекление. Также частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе – территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек.
10:32 16.04.2026 (обновлено: 10:44 16.04.2026)