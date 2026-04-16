В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал
В Туапсе организован штаб по тушению пожара на морском терминале, который возник после ночной массированной атаки ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T17:13
туапсе
новости
краснодарский край
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе организован штаб по тушению пожара на морском терминале, который возник после ночной массированной атаки ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В ликвидации задействованы 157 человек, 49 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю, уточнили в опершатбе.В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотников по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.
