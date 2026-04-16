https://crimea.ria.ru/20260416/v-tuapse-posle-ataki-vsu-gorit-morskoy-terminal-1155271380.html

В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал

В Туапсе организован штаб по тушению пожара на морском терминале, который возник после ночной массированной атаки ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T17:13

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе организован штаб по тушению пожара на морском терминале, который возник после ночной массированной атаки ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В ликвидации задействованы 157 человек, 49 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю, уточнили в опершатбе.В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотников по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, новости, краснодарский край, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу