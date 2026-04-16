В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал - РИА Новости Крым, 16.04.2026
В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал
В Туапсе организован штаб по тушению пожара на морском терминале, который возник после ночной массированной атаки ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T17:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе организован штаб по тушению пожара на морском терминале, который возник после ночной массированной атаки ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.В ликвидации задействованы 157 человек, 49 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю, уточнили в опершатбе.В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотников по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:207 беспилотников сбили над Крымом, Кубанью и другими регионамиЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе вырослоБеспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
17:13 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе организован штаб по тушению пожара на морском терминале, который возник после ночной массированной атаки ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Технологическое оборудование в порту загорелось в результате ночной атаки БПЛА. На месте ЧП работает штаб тушения пожара", – сказано в сообщении.

В ликвидации задействованы 157 человек, 49 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю, уточнили в опершатбе.
В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотников по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
207 беспилотников сбили над Крымом, Кубанью и другими регионами
Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло
Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
 
17:28Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
17:18Над Черным морем и регионами России сбили еще 48 беспилотников ВСУ
17:16Особый режим планируют ввести на границе ЛНР
17:13В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал
17:10На Крымском мосту сократилась очередь
17:05В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке
16:55Крым вернул себе народное звание туристического центра – Захарова
16:46На плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилище
16:31В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности
16:23Эрдоган предложил стамбульскую площадку для нового раунда переговоров по Украине
16:16В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света
16:11В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу
16:03ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны
15:55Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма
15:39Упавший тополь повредил два автомобиля в Севастополе
15:33На Западе Крыма назвали безопасные пляжи и предупредили о рисках
15:27В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте
15:22В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам
15:01Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
14:54ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
Лента новостейМолния