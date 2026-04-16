В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу

В Туапсе после падения беспилотника ВСУ на жилые дома 22 человека отселили в гостиницу
© Оперштаб Краснодарский крайВ Туапсе упал беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Туапсинском округе 22 местных жителя отселены в гостиницу после падения вражеского беспилотника на жилые дома, пострадавших обеспечат необходимыми вещами. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Бойко.
"В Туапсинском округе обследовали 31 жилое помещение, а также социальные объекты, которые пострадали при атаке БПЛА. Комиссии будут проводить обходы и в выходные дни. В пункте временного размещения находятся 22 человека. Они обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.
По поручению местных властей, местных жителей, чьи дома пострадали, разместили в комфортабельную гостиницу. Полностью потерявшим имущество предоставят необходимые вещи и предметы личной гигиены.
Пострадавшие от ночной атаки жители Туапсинского округа могут получить консультацию и подать документы для оказания им помощи, напомнили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что в Туапсе 12 спасателей разбирают завалы жилого дома, где упал беспилотник.
В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотников по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.
Ранее Следком открыл уголовное дело о террористическом акте по факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков.
