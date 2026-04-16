Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/v-tuapse-iz-za-rukhnuvshego-bespilotnika-22-zhitelya-otselili-v-gostinitsu-1155266835.html
В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу
В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу
2026-04-16T16:11
туапсе
происшествия
новости сво
атаки всу
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155263615_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_c4da406a91b731ec5840e4d77e01fce1.png
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155263615_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_ba14dd3ac1d6f4c3d3dedf5536a122c9.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Туапсе после падения беспилотника ВСУ на жилые дома 22 человека отселили в гостиницу

16:11 16.04.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ Туапсе упал беспилотник
В Туапсе упал беспилотник
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Туапсинском округе 22 местных жителя отселены в гостиницу после падения вражеского беспилотника на жилые дома, пострадавших обеспечат необходимыми вещами. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Бойко.
"В Туапсинском округе обследовали 31 жилое помещение, а также социальные объекты, которые пострадали при атаке БПЛА. Комиссии будут проводить обходы и в выходные дни. В пункте временного размещения находятся 22 человека. Они обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.
По поручению местных властей, местных жителей, чьи дома пострадали, разместили в комфортабельную гостиницу. Полностью потерявшим имущество предоставят необходимые вещи и предметы личной гигиены.
Пострадавшие от ночной атаки жители Туапсинского округа могут получить консультацию и подать документы для оказания им помощи, напомнили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что в Туапсе 12 спасателей разбирают завалы жилого дома, где упал беспилотник.
В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотников по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.
Ранее Следком открыл уголовное дело о террористическом акте по факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ТуапсеПроисшествияНовости СВОАтаки ВСУКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
