В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу

2026-04-16T16:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Туапсинском округе 22 местных жителя отселены в гостиницу после падения вражеского беспилотника на жилые дома, пострадавших обеспечат необходимыми вещами. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Бойко.По поручению местных властей, местных жителей, чьи дома пострадали, разместили в комфортабельную гостиницу. Полностью потерявшим имущество предоставят необходимые вещи и предметы личной гигиены.Пострадавшие от ночной атаки жители Туапсинского округа могут получить консультацию и подать документы для оказания им помощи, напомнили в оперштабе.Ранее сообщалось, что в Туапсе 12 спасателей разбирают завалы жилого дома, где упал беспилотник.В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотников по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.Ранее Следком открыл уголовное дело о террористическом акте по факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков.

