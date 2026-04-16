В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти

2026-04-16T21:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Контрольные мероприятия по проверке расписания движения общественного транспорта в крымской столице проходят ежедневно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.При этом он подчеркнул, что все это не должно затрагивать качество пассажирских перевозок, у людей не должно быть нареканий. Расписание должно соблюдаться.По информации гостя студии, в данное время наблюдается меньше нарушений в работе общественного транспорта.Он также отметил, что крымская столица за десятилетний период перешла от обслуживания населения малыми единицами техники на большие."Наша маршрутная сеть в тот период не сильно поменялась. Тогда работало 15 единиц малой техники, но на маршруты поставили 10-12 больших единиц. Наполняемость салонов значительно снизилась, при этом экономические показатели для содержания этой техники на тот период времени были низкими. Соответственно, была определенная проблематика. Но это был переходный период, от него никаким образом наш муниципалитет деться не мог, да и граждане тяжело переносят изменения маршрутной сети, изменения маршрутов", – рассказал начальник управления транспорта администрации города.Со временем, добавил он, путем постоянной оптимизации маршрутной сети, адаптации, изменения количества, классности транспортных средств, исключением дублирующих маршрутов, ситуация стала выравниваться.

