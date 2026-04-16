Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/v-simferopole-stalo-menshe-narusheniy-v-rabote-obschestvennogo-transporta--vlasti-1155260415.html
В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти
2026-04-16T21:33
георгий сухацкий
общественный транспорт
транспорт
симферополь
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0e/1141860347_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_19a66960665767a0c5446b058e277af6.jpg
https://crimea.ria.ru/20260416/ostanovku-na-tsentralnom-rynke-v-simferopole-na-povorote-s-kozlova-uberut-1155271475.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0e/1141860347_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c0e99fa56fa9ebf131df1470cf9e50f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:33 16.04.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваОбщественный транспорт
Общественный транспорт
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Контрольные мероприятия по проверке расписания движения общественного транспорта в крымской столице проходят ежедневно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

"Основной период времени, который мы берем, это вечернее время – с 18:30, 19:00 до 21:00. Потому что вечернее время – это как раз-таки зона риска для наших перевозчиков по сходу с линии транспортных средств. Кто-то не может на вторую смену изыскать водителей, на каких-то предприятиях говорят об усталости", – сказал Сухацкий.

При этом он подчеркнул, что все это не должно затрагивать качество пассажирских перевозок, у людей не должно быть нареканий. Расписание должно соблюдаться.
По информации гостя студии, в данное время наблюдается меньше нарушений в работе общественного транспорта.

"Мы видим порядка 9% рейсов по вечернему времени, которые выполняются с отклонением. Если говорить о тенденции прошлых двух лет, то данный процент составлял около 30%. Это говорит о том, что оптимизировано расписание движения с учетом действительной транспортной потребности и наполняемости салонов транспортных средств, выстроено рациональное количество единиц на маршрутах", – заверил Сухацкий.

Он также отметил, что крымская столица за десятилетний период перешла от обслуживания населения малыми единицами техники на большие.
"Наша маршрутная сеть в тот период не сильно поменялась. Тогда работало 15 единиц малой техники, но на маршруты поставили 10-12 больших единиц. Наполняемость салонов значительно снизилась, при этом экономические показатели для содержания этой техники на тот период времени были низкими. Соответственно, была определенная проблематика. Но это был переходный период, от него никаким образом наш муниципалитет деться не мог, да и граждане тяжело переносят изменения маршрутной сети, изменения маршрутов", – рассказал начальник управления транспорта администрации города.
Со временем, добавил он, путем постоянной оптимизации маршрутной сети, адаптации, изменения количества, классности транспортных средств, исключением дублирующих маршрутов, ситуация стала выравниваться.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Остановка общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
17:05
В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
