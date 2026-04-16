В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти
В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти - РИА Новости Крым, 16.04.2026
В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти
Контрольные мероприятия по проверке расписания движения общественного транспорта в крымской столице проходят ежедневно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T21:33
2026-04-16T21:33
2026-04-16T21:33
георгий сухацкий
общественный транспорт
транспорт
симферополь
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Контрольные мероприятия по проверке расписания движения общественного транспорта в крымской столице проходят ежедневно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.При этом он подчеркнул, что все это не должно затрагивать качество пассажирских перевозок, у людей не должно быть нареканий. Расписание должно соблюдаться.По информации гостя студии, в данное время наблюдается меньше нарушений в работе общественного транспорта.Он также отметил, что крымская столица за десятилетний период перешла от обслуживания населения малыми единицами техники на большие."Наша маршрутная сеть в тот период не сильно поменялась. Тогда работало 15 единиц малой техники, но на маршруты поставили 10-12 больших единиц. Наполняемость салонов значительно снизилась, при этом экономические показатели для содержания этой техники на тот период времени были низкими. Соответственно, была определенная проблематика. Но это был переходный период, от него никаким образом наш муниципалитет деться не мог, да и граждане тяжело переносят изменения маршрутной сети, изменения маршрутов", – рассказал начальник управления транспорта администрации города.Со временем, добавил он, путем постоянной оптимизации маршрутной сети, адаптации, изменения количества, классности транспортных средств, исключением дублирующих маршрутов, ситуация стала выравниваться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе организовали транспортное сообщение в поминальные дниВ Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутовВ Крыму к лету пассажиропоток вырастет на 50 процентов
симферополь
крым
георгий сухацкий, общественный транспорт, транспорт, симферополь, крым
В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти
В Симферополе снизилось число нарушений в работе общественного транспорта – администрация
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым
. Контрольные мероприятия по проверке расписания движения общественного транспорта в крымской столице проходят ежедневно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
"Основной период времени, который мы берем, это вечернее время – с 18:30, 19:00 до 21:00. Потому что вечернее время – это как раз-таки зона риска для наших перевозчиков по сходу с линии транспортных средств. Кто-то не может на вторую смену изыскать водителей, на каких-то предприятиях говорят об усталости", – сказал Сухацкий.
При этом он подчеркнул, что все это не должно затрагивать качество пассажирских перевозок, у людей не должно быть нареканий. Расписание должно соблюдаться.
По информации гостя студии, в данное время наблюдается меньше нарушений в работе общественного транспорта.
"Мы видим порядка 9% рейсов по вечернему времени, которые выполняются с отклонением. Если говорить о тенденции прошлых двух лет, то данный процент составлял около 30%. Это говорит о том, что оптимизировано расписание движения с учетом действительной транспортной потребности и наполняемости салонов транспортных средств, выстроено рациональное количество единиц на маршрутах", – заверил Сухацкий.
Он также отметил, что крымская столица за десятилетний период перешла от обслуживания населения малыми единицами техники на большие.
"Наша маршрутная сеть в тот период не сильно поменялась. Тогда работало 15 единиц малой техники, но на маршруты поставили 10-12 больших единиц. Наполняемость салонов значительно снизилась, при этом экономические показатели для содержания этой техники на тот период времени были низкими. Соответственно, была определенная проблематика. Но это был переходный период, от него никаким образом наш муниципалитет деться не мог, да и граждане тяжело переносят изменения маршрутной сети, изменения маршрутов", – рассказал начальник управления транспорта администрации города.
Со временем, добавил он, путем постоянной оптимизации маршрутной сети, адаптации, изменения количества, классности транспортных средств, исключением дублирующих маршрутов, ситуация стала выравниваться.
