В Севастополе снова закрыли рейд
Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через бухту в Севастополе. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T11:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через бухту в Севастополе. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах, они отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах приостановки движения не сообщается. Но в это же время закрыли для движения Крымский мост. Это сделано в целях безопасности.
