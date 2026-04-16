Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/v-sevastopole-podorozhaet-proezd-v-obschestvennom-transporte-1155263153.html
В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте
В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте
В Севастополе с 25 апреля стоимость оплаты за проезд в общественном транспорте при безналичном расчете составит 35 рублей, а при наличном — 40 рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133304926_0:78:750:500_1920x0_80_0_0_9cb53422ac5006ad63eed1f7557a0f0e.jpg
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133304926_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_a2dbea8ca52997407e2e24868d2cb487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
15:27 16.04.2026 (обновлено: 15:28 16.04.2026)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяТранспорт
Транспорт
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 25 апреля стоимость оплаты за проезд в общественном транспорте при безналичном расчете составит 35 рублей, а при наличном — 40 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, уточнив, что соответствующий приказ опубликован управлением по тарифам.
"С 25 апреля стоимость оплаты за проезд: при использовании электронных средств оплаты проезда (банковскими картами, смартфонами и ЕГКС) — 35 рублей, за наличный расчет — 40 рублей", - проинформировали в пресс-службе, отметив, что при этом она все равно останется одной из самых низких в ЮФО.
Также сохраняется бесплатный проезд для льготных категорий граждан, включая участников СВО. Доля льготных перевозок составляет более 40 % от общего числа поездок, отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Однако глава республики Сергей Аксенов заявил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан. Ограничений на оплату проезда наличными в Крыму вводить пока не планируется, заверил руководитель региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
