В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте

В Севастополе с 25 апреля подорожает проезд в общественном транспорте
15:27 16.04.2026 (обновлено: 15:28 16.04.2026)
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 25 апреля стоимость оплаты за проезд в общественном транспорте при безналичном расчете составит 35 рублей, а при наличном — 40 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, уточнив, что соответствующий приказ опубликован управлением по тарифам.
"С 25 апреля стоимость оплаты за проезд: при использовании электронных средств оплаты проезда (банковскими картами, смартфонами и ЕГКС) — 35 рублей, за наличный расчет — 40 рублей", - проинформировали в пресс-службе, отметив, что при этом она все равно останется одной из самых низких в ЮФО.
Также сохраняется бесплатный проезд для льготных категорий граждан, включая участников СВО. Доля льготных перевозок составляет более 40 % от общего числа поездок, отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Однако глава республики Сергей Аксенов заявил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан. Ограничений на оплату проезда наличными в Крыму вводить пока не планируется, заверил руководитель региона.
