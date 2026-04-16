В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте

https://crimea.ria.ru/20260416/v-sevastopole-podorozhaet-proezd-v-obschestvennom-transporte-1155263153.html

В Севастополе с 25 апреля стоимость оплаты за проезд в общественном транспорте при безналичном расчете составит 35 рублей, а при наличном — 40 рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2026

севастополь

новости севастополя

общественный транспорт

цены и тарифы

транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133304926_0:78:750:500_1920x0_80_0_0_9cb53422ac5006ad63eed1f7557a0f0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 25 апреля стоимость оплаты за проезд в общественном транспорте при безналичном расчете составит 35 рублей, а при наличном — 40 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, уточнив, что соответствующий приказ опубликован управлением по тарифам.Также сохраняется бесплатный проезд для льготных категорий граждан, включая участников СВО. Доля льготных перевозок составляет более 40 % от общего числа поездок, отмечено в сообщении.Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Однако глава республики Сергей Аксенов заявил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан. Ограничений на оплату проезда наличными в Крыму вводить пока не планируется, заверил руководитель региона.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

