В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 16.04.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога - в городе звучат сирены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2026
23:37 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога - в городе звучат сирены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил губернатор в своем канале МАХ.
Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
00:01Днем +20, а ночью заморозки: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 апреля
23:40Крымский мост открыт
23:37В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:55Атака ВСУ на Туапсе и предотвращенный теракт в Крыму: главное за день
22:38Крымский мост закрыт – что известно
22:21Лес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос
22:03Пять троп в горы над Ялтой будут закрыты
21:52Путин поприветствовал гостей 48-го Московского кинофестиваля
21:48Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники
21:33В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти
21:29Фицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени"
21:21Поножовщина в Люберцах - что известно
21:07Жительница Кубани "похоронила" сына за выплату в 2,2 млн рублей
20:54Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире
20:4660 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ
20:32В Симферополе в пятницу закроют проезд по центральной улице
20:11Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России и в мире изменилась
19:55Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма
19:4227 детей отравились в детском саду в Подмосковье
Лента новостейМолния