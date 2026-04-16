Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/v-novykh-regionakh-do-kontsa-goda-vosstanovyat-lep-k-sotsobektam-i-domam-1155262661.html
В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам
В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам
михаил мишустин
правительство россии
новости
новые регионы россии
энергетика
электричество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_df8bee87ae2b412e3133b47c6101eb98.jpg
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_93fdd32af8c9768955c80a36c1461af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
15:22 16.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление линии электропередачи
Восстановление линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. До конца 2026 года в новых регионах России восстановят линии электропередачи для социальных объектов и жилых домов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство дополнительно направит около 3,5 млрд рублей Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на обеспечение работ по восстановлению линий электропередачи для десятка социальных объектов и домов, где живут тысячи людей", - сказал он.
За счет этих средств также закупят специализированную строительную и ремонтную технику, инструменты и спецодежду.
Необходимо как можно быстрее довести эти средства до исполнителей, чтобы завершить намеченные мероприятия до конца 2026 года, подчеркнул Михаил Мишустин.
ВСУ в последнее усилили удары по объектам энергетики в приграничных регионах России. Утром в среду власти Херсонской и Запорожской областей сообщили, что противник совершил очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к новым отключениям электроснабжения в регионах и в Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
