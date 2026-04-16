В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам

До конца 2026 года в новых регионах России восстановят линии электропередачи для социальных объектов и жилых домов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. До конца 2026 года в новых регионах России восстановят линии электропередачи для социальных объектов и жилых домов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.За счет этих средств также закупят специализированную строительную и ремонтную технику, инструменты и спецодежду.Необходимо как можно быстрее довести эти средства до исполнителей, чтобы завершить намеченные мероприятия до конца 2026 года, подчеркнул Михаил Мишустин.ВСУ в последнее усилили удары по объектам энергетики в приграничных регионах России. Утром в среду власти Херсонской и Запорожской областей сообщили, что противник совершил очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к новым отключениям электроснабжения в регионах и в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской областиВ Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаутаВ Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ

