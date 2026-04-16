В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами. Об этом сообщила на конгрессе "Эпидемиология-2026" глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, уровень заболеваемости не снизится, поэтому важно применять новые инструменты по контролю за распространением болезни.Попова уточнила, что в 2025 году в мире было зарегистрировано более 630 тысяч случаев холеры в 35 странах.Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуация, связанной с этим заболеванием в мире. При этом Попова отметила, что Роспотребнадзор с 2022 года активно работает на территории исторических российских регионов с целью предупреждения вспышек холеры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами. Об этом сообщила на конгрессе "Эпидемиология-2026" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Холера всегда была, и сейчас с учетом нестабильности в мире и гуманитарными катастрофами в разных странах уже есть реализация эпидемиологических рисков", - цитирует Попову РИА Новости.
По ее словам, уровень заболеваемости не снизится, поэтому важно применять новые инструменты по контролю за распространением болезни.
Попова уточнила, что в 2025 году в мире было зарегистрировано более 630 тысяч случаев холеры в 35 странах.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуация, связанной с этим заболеванием в мире. При этом Попова отметила, что Роспотребнадзор с 2022 года активно работает на территории исторических российских регионов с целью предупреждения вспышек холеры.
