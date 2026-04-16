В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор
В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 16.04.2026
В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор
В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами. Об этом сообщила на конгрессе "Эпидемиология-2026" глава... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T11:49
2026-04-16T11:49
2026-04-16T11:49
роспотребнадзор
анна попова
здравоохранение в россии
эпидемия
холера
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами. Об этом сообщила на конгрессе "Эпидемиология-2026" глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, уровень заболеваемости не снизится, поэтому важно применять новые инструменты по контролю за распространением болезни.Попова уточнила, что в 2025 году в мире было зарегистрировано более 630 тысяч случаев холеры в 35 странах.Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуация, связанной с этим заболеванием в мире. При этом Попова отметила, что Роспотребнадзор с 2022 года активно работает на территории исторических российских регионов с целью предупреждения вспышек холеры.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, анна попова, новости, здравоохранение в россии, эпидемия, холера
В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре предупредили о распространении холеры в мире