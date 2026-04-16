https://crimea.ria.ru/20260416/v-mire-est-risk-epidemii-kholery---rospotrebnadzor--1155254395.html

В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор

В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами. Об этом сообщила на конгрессе "Эпидемиология-2026" глава... РИА Новости Крым, 16.04.2026

роспотребнадзор

анна попова

новости

здравоохранение в россии

эпидемия

холера

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140197429_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fe5bce2a0abd022b626c7adb269a4357.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами. Об этом сообщила на конгрессе "Эпидемиология-2026" глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, уровень заболеваемости не снизится, поэтому важно применять новые инструменты по контролю за распространением болезни.Попова уточнила, что в 2025 году в мире было зарегистрировано более 630 тысяч случаев холеры в 35 странах.Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуация, связанной с этим заболеванием в мире. При этом Попова отметила, что Роспотребнадзор с 2022 года активно работает на территории исторических российских регионов с целью предупреждения вспышек холеры.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

