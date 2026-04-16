Рейтинг@Mail.ru
В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/v-krymu-zaversheno-rassledovanie-ubiystva-nachalnika-sluzhby-bezopasnosti-1155269434.html
В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
севастополь
убийство
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, севастополь, убийство, закон и право
В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности

В Крыму завершено расследование убийства главы службы безопасности коммерческой фирмы

16:31 16.04.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Семнадцать лет назад 39-летний житель Симферополя убил в лесу под Севастополем своего 45-летнего знакомого. Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый находится в международном розыске. Об этом сообщили в главке Следкома России по Крыму и Севастополю и в пресс-службе прокуратуры региона.
Убийство произошло в декабре 2009 года на территории Мекензиевского лесничества, куда мужчины прибыли для встречи по бизнесу. В ходе беседы между ними произошел конфликт. Злоумышленник убил оппонента.
"Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особ тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства", - сообщили в СК.
При этом, как уточнили в прокуратуре Крыма, обвиняемый выступил в качестве помощника и телохранителя своего знакомого при встрече с партнером по бизнесу – учредителем коммерческой организации. Учредителя сопровождал начальник службы безопасности его фирмы. Между обвиняемым и начальником службы безопасности возникла ссора, в ходе которой обвиняемый и убил его из обреза.
"Прокуратура Балаклавского района города Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 56-летнего гражданина соседнего государства. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - отметили в надзорном ведомстве.
Обвиняемый находится в международном розыске.
Ранее сообщалось, что житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, совершенном более 26 лет назад.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
Житель Санкт-Петербурга получил 10 лет колонии за убийство в Севастополе
Зарезала сожителя: жительница Феодосии получила 7 лет колонии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
17:18Над Черным морем и регионами России сбили еще 48 беспилотников ВСУ
17:16Особый режим планируют ввести на границе ЛНР
17:13В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал
17:10На Крымском мосту сократилась очередь
17:05В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке
16:55Крым вернул себе народное звание туристического центра – Захарова
16:46На плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилище
16:31В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности
16:23Эрдоган предложил стамбульскую площадку для нового раунда переговоров по Украине
16:16В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света
16:11В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу
16:03ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны
15:55Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма
15:39Упавший тополь повредил два автомобиля в Севастополе
15:33На Западе Крыма назвали безопасные пляжи и предупредили о рисках
15:27В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте
15:22В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам
15:01Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
14:54ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
Лента новостейМолния