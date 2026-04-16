В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности

Семнадцать лет назад 39-летний житель Симферополя убил в лесу под Севастополем своего 45-летнего знакомого. Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T16:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Семнадцать лет назад 39-летний житель Симферополя убил в лесу под Севастополем своего 45-летнего знакомого. Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый находится в международном розыске. Об этом сообщили в главке Следкома России по Крыму и Севастополю и в пресс-службе прокуратуры региона.Убийство произошло в декабре 2009 года на территории Мекензиевского лесничества, куда мужчины прибыли для встречи по бизнесу. В ходе беседы между ними произошел конфликт. Злоумышленник убил оппонента."Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особ тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства", - сообщили в СК."Прокуратура Балаклавского района города Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 56-летнего гражданина соседнего государства. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - отметили в надзорном ведомстве.Обвиняемый находится в международном розыске.

