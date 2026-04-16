https://crimea.ria.ru/20260416/v-krymu-zaversheno-rassledovanie-ubiystva-nachalnika-sluzhby-bezopasnosti-1155269434.html
В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности
Семнадцать лет назад 39-летний житель Симферополя убил в лесу под Севастополем своего 45-летнего знакомого. Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый...
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
севастополь
убийство
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму завершено расследование убийства главы службы безопасности коммерческой фирмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Семнадцать лет назад 39-летний житель Симферополя убил в лесу под Севастополем своего 45-летнего знакомого. Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый находится в международном розыске. Об этом сообщили в главке Следкома России по Крыму и Севастополю и в пресс-службе прокуратуры региона.
Убийство произошло в декабре 2009 года на территории Мекензиевского лесничества, куда мужчины прибыли для встречи по бизнесу. В ходе беседы между ними произошел конфликт. Злоумышленник убил оппонента.
"Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особ тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства", - сообщили в СК.
При этом, как уточнили в прокуратуре Крыма, обвиняемый выступил в качестве помощника и телохранителя своего знакомого при встрече с партнером по бизнесу – учредителем коммерческой организации. Учредителя сопровождал начальник службы безопасности его фирмы. Между обвиняемым и начальником службы безопасности возникла ссора, в ходе которой обвиняемый и убил его из обреза.
"Прокуратура Балаклавского района города Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 56-летнего гражданина соседнего государства. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - отметили в надзорном ведомстве.
Обвиняемый находится в международном розыске.
Ранее сообщалось
, что житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, совершенном более 26 лет назад.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: