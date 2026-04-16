В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина
Бастрыкин поставил на контроль дело о евпаторийском сироте без жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Сирота из Евпатории шесть лет безрезультатно добивается получения жилья. Как сообщается в официальном канале Следкома России, дело дошло до главы российского следствия и поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
"С 2019 года молодой человек состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени его права не реализованы. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, в связи с чем заявитель, имеющий на иждивении малолетнего ребенка, вынужден проживать в арендуемой квартире, что для него финансово затруднительно", – информирует пресс-служба о ситуации.
Дело поставлено на контроль СК после обращения от евпаторийца в приемную главы ведомства Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".
По данному факту в Крыму было открыто уголовное дело, доклад о ходе которого затребовал председатель Следственного комитета России. Также крымским следователям поручено доложить о работе по реализации законного права заявителя на жилье.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в СК.
