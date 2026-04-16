В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 16.04.2026
В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина
В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 16.04.2026
В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина
Сирота из Евпатории шесть лет безрезультатно добивается получения жилья. Как сообщается в официальном канале Следкома России, дело дошло до главы российского... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T13:09
2026-04-16T13:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Сирота из Евпатории шесть лет безрезультатно добивается получения жилья. Как сообщается в официальном канале Следкома России, дело дошло до главы российского следствия и поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Дело поставлено на контроль СК после обращения от евпаторийца в приемную главы ведомства Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".По данному факту в Крыму было открыто уголовное дело, доклад о ходе которого затребовал председатель Следственного комитета России. Также крымским следователям поручено доложить о работе по реализации законного права заявителя на жилье."Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жильеВ Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у БастрыкинаСироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу
крым
евпатория
александр бастрыкин, крым, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), евпатория, жилье
В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина

Бастрыкин поставил на контроль дело о евпаторийском сироте без жилья

13:09 16.04.2026 (обновлено: 13:19 16.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Сирота из Евпатории шесть лет безрезультатно добивается получения жилья. Как сообщается в официальном канале Следкома России, дело дошло до главы российского следствия и поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
"С 2019 года молодой человек состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени его права не реализованы. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, в связи с чем заявитель, имеющий на иждивении малолетнего ребенка, вынужден проживать в арендуемой квартире, что для него финансово затруднительно", – информирует пресс-служба о ситуации.
Дело поставлено на контроль СК после обращения от евпаторийца в приемную главы ведомства Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".
По данному факту в Крыму было открыто уголовное дело, доклад о ходе которого затребовал председатель Следственного комитета России. Также крымским следователям поручено доложить о работе по реализации законного права заявителя на жилье.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в СК.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу
 
Александр БастрыкинКрымНовости КрымаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЕвпаторияЖилье
 
13:36Крымский мост открыли для проезда
13:31На Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу
13:23Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами
13:09В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина
12:36Крым и Воронежская область подписали соглашение в развитии туризма
12:34ВТБ: каждый третий кредит крымчане берут на ремонт и строительство
12:29Россия нанесла по Украине удар возмездия
12:18Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО
12:12Дни крымского гостеприимства открыли в Воронеже
12:04Херсонская область вторые сутки без света после атак ВСУ
11:57В Севастополе снова закрыли рейд
11:52Крымский мост закрыт - что происходит
11:49В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор
11:23Рейд в Севастополе открыли
11:18Севастополец организовал свалку в заказнике Байдарский
11:08Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ
10:54Село под Алуштой на сутки останется без света
10:46Рейд в Севастополе закрыт
10:44В Феодосии стреляют военные
10:35Житель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
Лента новостейМолния