Авто всмятку: пассажир легковушки погиб в ДТП в Черноморском районе
Авто всмятку: пассажир легковушки погиб в ДТП в Черноморском районе
18:22 16.04.2026 (обновлено: 19:04 16.04.2026)
 
ДТП в Черноморском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пассажир автомобиля погиб в результате аварии на трассе Черноморское – Евпатория, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.

"На трассе Черноморское – Евпатория, в районе перекрестка около села Кировское произошло ДТП. Легковой автомобиль Omoda вылетел за пределы дорожного полотна и опрокинулся", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя, который оказался зажат в салоне автомобиля.
Находившийся в машине пассажир получил несовместимые с жизнью травмы. Тело погибшего также деблокировали и передали сотрудникам скорой помощи.
