В Феодосии стреляют военные - РИА Новости Крым, 16.04.2026
В Феодосии стреляют военные
В Феодосии в четверг слышна стрельба, военные проводят учения. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг слышна стрельба, военные проводят учения. Об этом предупредили в администрации города.
"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 16 апреля, до 17.00 будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Власти просят горожан и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать полуостров беспилотниками, а также безэкипажными катерами.
В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
