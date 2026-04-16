Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/v-feodosii-desyatki-ulits-i-dachnye-massivy-ostalis-bez-sveta-1155268111.html
В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света
В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света - РИА Новости Крым, 16.04.2026
В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света
В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались порядка 20 улиц и переулков. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T16:16
2026-04-16T16:16
феодосия
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
электричество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bcfd4c542bc7a7dcd4da7b2036ff49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались порядка 20 улиц и переулков. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
https://crimea.ria.ru/20260416/nadezhnye-opory-i-moschnye-svetilniki-ustanavlivayut-na-ulitsakh-simferopolya-1155260644.html
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fab9baf1a53b789559ec2382abedda1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", электричество
В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света

Более 30 улиц и дачные массивы в Феодосии обесточены из-за аварии

16:16 16.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения
Восстановительные работы на сетях электроснабжения - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались порядка 20 улиц и переулков. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Город Феодосия, улицы: Борисова, Гоголя, Нахимова, Новокарантинная, Очаковская, Поперечная, Сейсмическая, Чехова, Верхняя, Восточная, Назарова, Шмидта, Неглинная, Октябрьская, Осоавиахима, Свободы, Виноградная, Воинская, Лесная", - говорится в сообщении.
Также без света переулки Менжинского, Ванцетти, Новокарантинный, Очаковский, Верхний, Демидюка, Пелюхни, Потемкина, Леваневского, Осводовский, Островского, Свободы, Тельмана, тупик Кирпичный и прилегающие к ним улицы/переулки.
Кроме того, обесточены массив "Горный", СПК "Геолог", ТСН "Оптик", "Родник", СПК "Ветеран", "Энергетик", садоводческие товарищества "Полет", "Восход", "Чайка", "Портовик-1".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ФеодосияОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"Электричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
