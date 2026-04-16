В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света
2026-04-16T16:16
В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света
Более 30 улиц и дачные массивы в Феодосии обесточены из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии в результате аварии на сетях без электроснабжения остались порядка 20 улиц и переулков. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Город Феодосия, улицы: Борисова, Гоголя, Нахимова, Новокарантинная, Очаковская, Поперечная, Сейсмическая, Чехова, Верхняя, Восточная, Назарова, Шмидта, Неглинная, Октябрьская, Осоавиахима, Свободы, Виноградная, Воинская, Лесная", - говорится в сообщении.
Также без света переулки Менжинского, Ванцетти, Новокарантинный, Очаковский, Верхний, Демидюка, Пелюхни, Потемкина, Леваневского, Осводовский, Островского, Свободы, Тельмана, тупик Кирпичный и прилегающие к ним улицы/переулки.
Кроме того, обесточены массив "Горный", СПК "Геолог", ТСН "Оптик", "Родник", СПК "Ветеран", "Энергетик", садоводческие товарищества "Полет", "Восход", "Чайка", "Портовик-1".
