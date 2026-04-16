https://crimea.ria.ru/20260416/upavshiy-topol-povredil-dva-avtomobilya-v-sevastopole-1155265353.html
Упавший тополь повредил два автомобиля в Севастополе
В Севастополе во дворе одного из многоквартирных домов сухой тополь упал на припаркованные авто, прокуратура внесла управляющей компании представление об... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T15:39
севастополь
новости севастополя
происшествия
прокуратура города севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155265019_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_15c6a2390440f7ed2f31cbe650dcc785.jpg
https://radiosputnik-crimea.ru/20250615/na-mashinu-upalo-derevo-kak-v-krymu-poluchit-kompensatsiyu-za-uscherb-1147136204.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155265019_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_0d4295a932e18114664f58b56090c8d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе во дворе одного из многоквартирных домов сухой тополь упал на припаркованные авто, прокуратура внесла управляющей компании представление об устранении нарушений. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.
"Днем 14 апреля 2026 года на придомовой территории жилого дома № 29 на ул. Гоголя упало дерево. В результате происшествия повреждены два автомобиля местных жителей", - говорится в сообщении.
Прокурорская проверка показала, что в нарушение требований действующего законодательства управляющая организация не обеспечила сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход за ними.
Прокуратура района внесла генеральному директору управляющей компании представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле. Управляющая организация провела уборку придомовой территории, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.