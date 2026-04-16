Украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер в водах России

Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке украинских БПЛА в территориальных водах России, пострадал капитан судна. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T13:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке украинских БПЛА в территориальных водах России, пострадал капитан судна. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее сообщалось, что беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарамиВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделению

