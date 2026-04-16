Удары по Украине сегодня: Киев и Одесса в огне
Удары по Украине сегодня: Киев и Одесса в огне
Серия мощных взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске. Повреждения и пожары фиксируют в разных областях Украины. Об этом РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T08:10
Удары по Украине сегодня: Киев и Одесса в огне

В Киеве и Одессе прогремела серия мощных взрывов

08:10 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске. Повреждения и пожары фиксируют в разных областях Украины. Об этом сообщают местные украинские власти в Telegram-каналах.
С ночи над Киевом и областью несколько раз отработала ПВО. В городе вспыхнули мощные пожары в Оболонском и Подольском районах, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Мэр Одессы Сергей Лисак сообщил, что в городе повреждены объекты инфраструктуры, в зданиях выбило окна.
"Пострадали объекты инфраструктуры, а также взрывной волной было выбито более 300 окон" – написал он.
Кроме того, в ночь на четверг на Украине удары фиксировались в Днепропетровской области и Харькове.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине нанесены в ответ на террор ВСУ - Минобороны
Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области
В Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и порт
 
08:51Химики на страже здоровья людей: сто лет Сакской грязевой станции
08:42Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
08:24Атака ВСУ на Севастополь – что известно
08:10Удары по Украине сегодня: Киев и Одесса в огне
07:42207 беспилотников сбили над Крымом, Кубанью и другими регионами
07:36Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ
07:07Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров
06:45Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
06:27Опасности сезона: статистика ДТП с участием мототранспорта в Крыму
06:00ВСУ атаковали Туапсе – погибли двое детей
00:01Перепад в 20 градусов: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 апреля
23:50В Севастополе ПВО и Черноморский флот отражают удар ВСУ
22:47В Севастополе второй раз за день объявлена тревога
22:42Адреса производств БПЛА в Европе и санкции против российской нефти: главное
22:30ФСБ: основной виновник геноцида народа СССР – идеология нацизма
22:08"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес
21:50Крымский мост: после перекрытия движения проезда ждут более 300 машин
21:31В Крыму снижается количество ДТП
21:08В Крыму "умные" счетчики установят в 620 многоэтажках в этом году
Лента новостейМолния