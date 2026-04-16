https://crimea.ria.ru/20260416/tri-s-polovinoy-tsentnera-opasnoy-ryby-i-ikry-izyali-v-armavire-1155266421.html
Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире
350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире. Как сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края,... РИА Новости Крым, 16.04.2026
рыба
мвд по краснодарскому краю
армавир
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751107_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9051343581d5ffc26ceca5bd2fba8e6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире. Как сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края, товар продавали без маркировок.Копченную и соленую скумбрию, корюшку, кальмара, кету и семгу, которые оказались незаконным товаром, правоохранители изъяли и направили на экспертизу. В действиях владельцев торговой точки усматриваются признаки уголовного преступления, указали в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбыНа Кубани изъяли 200 кг опасной черной икрыПродажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751107_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f09636b4e0c0248fd233cc28a16cd8fd.jpg
