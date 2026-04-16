Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире - РИА Новости Крым, 16.04.2026

350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире. Как сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края, товар продавали без маркировок.Копченную и соленую скумбрию, корюшку, кальмара, кету и семгу, которые оказались незаконным товаром, правоохранители изъяли и направили на экспертизу. В действиях владельцев торговой точки усматриваются признаки уголовного преступления, указали в МВД.

