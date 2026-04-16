Рейтинг@Mail.ru
Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/tri-s-polovinoy-tsentnera-opasnoy-ryby-i-ikry-izyali-v-armavire-1155266421.html
Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире
Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире
350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире. Как сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края,... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T20:54
2026-04-16T20:54
рыба
мвд по краснодарскому краю
армавир
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751107_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9051343581d5ffc26ceca5bd2fba8e6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире. Как сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края, товар продавали без маркировок.Копченную и соленую скумбрию, корюшку, кальмара, кету и семгу, которые оказались незаконным товаром, правоохранители изъяли и направили на экспертизу. В действиях владельцев торговой точки усматриваются признаки уголовного преступления, указали в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбыНа Кубани изъяли 200 кг опасной черной икрыПродажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России
армавир
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751107_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f09636b4e0c0248fd233cc28a16cd8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рыба, мвд по краснодарскому краю, армавир, происшествия, новости
Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире

МВД: три с половиной центнера опасной рыбной продукции изъяли в Армавире

20:54 16.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКопченая рыба. Архивное фото
Копченая рыба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 350 килограммов опасной копченой и соленой рыбы, а также красной икры изъяли полицейские в Армавире. Как сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края, товар продавали без маркировок.
"В рамках оперативного мероприятия "Путина" оперативники обнаружили в торговой палатке на автостоянке по улице Ефремова продажу около 350 кг рыбной продукции, в том числе 30 кг красной икры без маркировки", – сказано в сообщении.
Копченную и соленую скумбрию, корюшку, кальмара, кету и семгу, которые оказались незаконным товаром, правоохранители изъяли и направили на экспертизу. В действиях владельцев торговой точки усматриваются признаки уголовного преступления, указали в МВД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбы
На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры
Продажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России
 
РыбаМВД по Краснодарскому краюАрмавирПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Жительница Кубани "похоронила" сына за выплату в 2,2 млн рублей
20:54Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире
20:4660 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ
20:32В Симферополе в пятницу закроют проезд по центральной улице
20:11Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России и в мире изменилась
19:55Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма
19:4227 детей отравились в детском саду в Подмосковье
19:22Голос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе
19:10Электробайк сбил 13-летнего подростка на "зебре" в Севастополе
18:52В Крыму подросток на велосипеде протаранил машину
18:37Шойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии
18:22Авто всмятку: пассажир легковушки погиб в ДТП в Черноморском районе
18:09ФРГ стала главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев – МИД
17:54США готовы открыть предупредительный огонь в Ормузском проливе
17:43Швартовал вражеский БЭК: житель Керчи получил срок за госизмену
17:28Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
17:18Над Черным морем и регионами России сбили еще 48 беспилотников ВСУ
17:16Особый режим планируют ввести на границе ЛНР
17:13В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал
17:10Крымский мост сейчас - обстановка и очереди
Лента новостейМолния