https://crimea.ria.ru/20260416/ssha-gotovy-otkryt-predupreditelnyy-ogon-v-ormuzskom-prolive-1155267764.html

США готовы открыть предупредительный огонь в Ормузском проливе

США готовы брать под контроль и вести предупредительный огонь по судам, которые нарушают морскую блокаду Ирана. Об этом заявил возглавляющий Объединенный... РИА Новости Крым, 16.04.2026

ормузский пролив

сша

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

политика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153591772_0:0:799:450_1920x0_80_0_0_fbcdc48ed096decef51a29702778b379.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. США готовы брать под контроль и вести предупредительный огонь по судам, которые нарушают морскую блокаду Ирана. Об этом заявил возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США Дэн Кейн.Боевые меры, по словам Дэна Кейна, также включают предупредительные выстрелы.13 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начало блокаду Ормузского пролива. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти сутки. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.Также президент США Дональд Трамп заявил, что штаты немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива.Ранее сообщалось, что если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще хотя бы месяц – два, цены на продовольствие осенью текущего года вырастут минимум на 30%. Именно на столько рискует повыситься стоимость энергоресурсов, что отразится на производственных цепочках, в том числе в сельском хозяйстве.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

