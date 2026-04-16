США готовы открыть предупредительный огонь в Ормузском проливе
США готовы открыть предупредительный огонь в Ормузском проливе

США: применим предупредительные выстрелы по нарушившим блокаду Ирана в Ормузском проливе

17:54 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. США готовы брать под контроль и вести предупредительный огонь по судам, которые нарушают морскую блокаду Ирана. Об этом заявил возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США Дэн Кейн.

"Любое судно, которое попытается пересечь блокаду, приведет к тому, что наши моряки задействуют заранее разработанные боевые меры, направленные на применение силы в отношении этого судна, и при необходимости высадятся на борт и возьмут его под контроль", – цитирует Кейна РИА Новости.

Боевые меры, по словам Дэна Кейна, также включают предупредительные выстрелы.
13 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начало блокаду Ормузского пролива. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.
Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти сутки. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что штаты немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива.
Ранее сообщалось, что если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще хотя бы месяц – два, цены на продовольствие осенью текущего года вырастут минимум на 30%. Именно на столько рискует повыситься стоимость энергоресурсов, что отразится на производственных цепочках, в том числе в сельском хозяйстве.
