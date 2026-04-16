Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ
Украинские и западные спецслужбы активно ищут в Крыму людей, способных за деньги, за идею и иногда из-за страха потерять имущество и деньги, предать своих... РИА Новости Крым, 16.04.2026
новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество, фашизм, терроризм, вербовка крымчан спецслужбами украины
Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ

Методичка вербовки не устарела со времен Великой Отечественной – представитель ФСБ

07:36 16.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредставитель УФСБ России по РК и городу Севастополю Игорь Верешков
Представитель УФСБ России по РК и городу Севастополю Игорь Верешков - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Украинские и западные спецслужбы активно ищут в Крыму людей, способных за деньги, за идею и иногда из-за страха потерять имущество и деньги, предать своих соседей, друзей и граждан своей страны, пойти на тяжкие преступления, связанные с убийствами и терактами. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал официальный представитель Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков.

"К сожалению, идея предательства своей Родины, желания каким-то образом посодействовать врагу видна и в настоящее время. Нашим управлением проводится ежедневная работа по выявлению изменников Родины, предателей - тех людей, которые сейчас добровольно оказывают помощь иностранным спецслужбам. К сожалению, эти факты есть", - сказал он.

Он напомнил, что такое сотрудничество с врагом является преступлением, за которое по уголовному кодексу предусмотрены достаточно суровые наказания со сроками лишения свободы вплоть до пожизненного.
"Эти действия не только самого человека выдают как предателя, но и на многие поколения на его семью, родных и близких накладывает печать того, что он совершил, может быть, по глупости, по страху, незнанию", - добавил официальный представитель Управления ФСБ.
Он настоятельно порекомендовал при любых подобных подозрениях на то, что вас могут использовать иностранные спецслужбы в своих преступных целях, незамедлительно сообщать в ФСБ, полицию и другие компетентные органы.

"Я думаю, что их методичка не устарела со времен Великой Отечественной войны. На протяжении долгих лет спецслужбы свою тактику не меняли", - убежден Верешков.

При этом и отношение украинских и западных спецслужб к тем, кто с ним соглашается сотрудничать, аналогично германскому:
"Это одноразовые отношения. Вербуемых используют в своих интересах для совершения преступлений, в том числе убийств, терактов, покушений, причинений имущественного и физического вреда людям, и выбрасывают, зачастую не производя никаких выплат, не выполняя обещанного при вербовке. Не будет никакого Шенгена, проживания на теплых островах. Человек вербуется, используется один раз, про него забывают или используют как расходный материал".
Верешков отметил, что, как и 85 лет тому, так и сейчас происходит вербовка людей, по своим идеологическим и моральным качествам склонных к предательству и совершению преступлений.
"Это люди, которые и раньше могли совершать преступления, что является своеобразным компрометирующим крючком для спецслужб", - добавил он.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
