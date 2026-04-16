Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России и в мире изменилась
В течение трех недель в мире и, в частности, в России фиксируется снижение активности COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В течение трех недель в мире и, в частности, в России фиксируется снижение активности COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По состоянию на начало апреля 2026 года во многих регионах мира отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Согласно анализу динамики эпидемического процесса, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 787 млн случаев заболевания", - говорится в сообщении.
В России также на протяжении последних трех недель заболеваемость снижается. За прошедшую неделю зафиксировано 2,6 тыс. случаев.
В Роспотребнадзоре отметили, что по итогам недели с 4 по 10 апреля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа случаев заболевания COVID-19 на 4,3% в сравнении с прошлой неделей, в Европейском регионе – снижение на 7,7%, в Американском регионе – на 9%.
Вместе с тем, данных о новых случаях в Юго-Восточной Азии, Восточно-Средиземноморском и Африканском регионах представлены фрагментарно.
Ранее сообщалось, что в России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года. В структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2). Также продолжают циркулировать вирусы А(H1N1) pdm09 и В. В структуре респираторных вирусов превалируют РС‑вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.
