Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России и в мире изменилась

2026-04-16T20:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В течение трех недель в мире и, в частности, в России фиксируется снижение активности COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В России также на протяжении последних трех недель заболеваемость снижается. За прошедшую неделю зафиксировано 2,6 тыс. случаев.В Роспотребнадзоре отметили, что по итогам недели с 4 по 10 апреля в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа случаев заболевания COVID-19 на 4,3% в сравнении с прошлой неделей, в Европейском регионе – снижение на 7,7%, в Американском регионе – на 9%.Вместе с тем, данных о новых случаях в Юго-Восточной Азии, Восточно-Средиземноморском и Африканском регионах представлены фрагментарно.Ранее сообщалось, что в России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, показатели соответствуют уровню заболеваемости конца октября 2025 года. В структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2). Также продолжают циркулировать вирусы А(H1N1) pdm09 и В. В структуре респираторных вирусов превалируют РС‑вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.

