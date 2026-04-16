Рейтинг@Mail.ru
Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/silovye-vedomstva-perekroyut-dvizhenie-v-odnom-iz-rayonov-kryma--1155266631.html
Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма
В Красногвардейском районе Крыма в пятницу, 17 апреля, пройдут масштабные учения. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован. РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T15:55
2026-04-16T16:07
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151631780_0:248:3071:1975_1920x0_80_0_0_57fec1fc926cffb2197082fc97310598.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в пятницу, 17 апреля, пройдут масштабные учения. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151631780_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c31ce3229daff13d54776d6871a7818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные и силовики досматривают машины
Военные и силовики досматривают машины - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в пятницу, 17 апреля, пройдут масштабные учения. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.
"17 апреля в селе Ровное пройдут масштабные учебные мероприятия. С 9:00 утра до 18:00 вечера будет ограничено движение транспорта", – написал глава района в своем канале в Мах.
Въезд и выезд из села будет перекрыт, подчеркнул он. И обратился с просьбой заранее спланировать передвижения и продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств – личный транспорт в указанное время проехать через зону учений не сможет.
Образовательные учреждения села – детские сады и школы – 17 апреля работать не будут, также предупредил глава районной администрации.
В учениях будут задействованы все силовые ведомства, чтобы отработать взаимодействие в различных ситуациях, проинформировал Василий Грабован – это плановые мероприятия, направленные на повышение готовности и безопасности, подчеркнул он.
И обратился с просьбой сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к временным ограничениям. Работа наших правоохранительных органов очень важна для нашей общей безопасности, отметил глава района.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
