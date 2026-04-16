Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма

В Красногвардейском районе Крыма в пятницу, 17 апреля, пройдут масштабные учения. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.

2026-04-16T15:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в пятницу, 17 апреля, пройдут масштабные учения. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.Въезд и выезд из села будет перекрыт, подчеркнул он. И обратился с просьбой заранее спланировать передвижения и продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств – личный транспорт в указанное время проехать через зону учений не сможет.Образовательные учреждения села – детские сады и школы – 17 апреля работать не будут, также предупредил глава районной администрации.В учениях будут задействованы все силовые ведомства, чтобы отработать взаимодействие в различных ситуациях, проинформировал Василий Грабован – это плановые мероприятия, направленные на повышение готовности и безопасности, подчеркнул он.И обратился с просьбой сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к временным ограничениям. Работа наших правоохранительных органов очень важна для нашей общей безопасности, отметил глава района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260316/kak-boytsy-bars-krym-obespechivayut-bezopasnost-regiona-1154305876.html

