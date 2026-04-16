Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма
Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма
В Красногвардейском районе Крыма в пятницу, 17 апреля, пройдут масштабные учения. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован. РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T15:55
2026-04-16T15:55
2026-04-16T16:07
красногвардейский район
василий грабован
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
учения
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в пятницу, 17 апреля, пройдут масштабные учения. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.Въезд и выезд из села будет перекрыт, подчеркнул он. И обратился с просьбой заранее спланировать передвижения и продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств – личный транспорт в указанное время проехать через зону учений не сможет.Образовательные учреждения села – детские сады и школы – 17 апреля работать не будут, также предупредил глава районной администрации.В учениях будут задействованы все силовые ведомства, чтобы отработать взаимодействие в различных ситуациях, проинформировал Василий Грабован – это плановые мероприятия, направленные на повышение готовности и безопасности, подчеркнул он.И обратился с просьбой сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к временным ограничениям. Работа наших правоохранительных органов очень важна для нашей общей безопасности, отметил глава района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
красногвардейский район
красногвардейский район, василий грабован, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения
Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма
В Крыму силовики перекроют движение в одном из районов в рамках проведения учений
15:55 16.04.2026 (обновлено: 16:07 16.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в пятницу, 17 апреля, пройдут масштабные учения. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.
"17 апреля в селе Ровное пройдут масштабные учебные мероприятия. С 9:00 утра до 18:00 вечера будет ограничено движение транспорта", – написал глава района в своем канале в Мах.
Въезд и выезд из села будет перекрыт, подчеркнул он. И обратился с просьбой заранее спланировать передвижения и продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств – личный транспорт в указанное время проехать через зону учений не сможет.
Образовательные учреждения села – детские сады и школы – 17 апреля работать не будут, также предупредил глава районной администрации.
В учениях будут задействованы все силовые ведомства, чтобы отработать взаимодействие в различных ситуациях, проинформировал Василий Грабован – это плановые мероприятия, направленные на повышение готовности и безопасности, подчеркнул он.
И обратился с просьбой сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к временным ограничениям. Работа наших правоохранительных органов очень важна для нашей общей безопасности, отметил глава района.
