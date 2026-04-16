https://crimea.ria.ru/20260416/shvartoval-vrazheskiy-bek-zhitel-kerchi-poluchil-srok-za-gosizmenu-1155273037.html
Швартовал вражеский БЭК: житель Керчи получил срок за госизмену
38-летний житель Керчи на 14 лет отправится в колонию строгого режима за государственную измену. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, фигурант... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T17:43
новости
керчь
новости крыма
геленджик
краснодарский край
госизмена
приговор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Житель Керчи готовил швартовку для украинского бэка и получил 14 лет колонии за госизмену
17:43 16.04.2026 (обновлено: 17:55 16.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 38-летний житель Керчи на 14 лет отправится в колонию строгого режима за государственную измену. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, фигурант подготовил швартовочное место для украинского безэкипажного катера с деталями для сборки дронов у берегов Кубани.
По данным пресс-службы, по указанию сотрудника СБУ мужчина произвел разведку местности и разместил в прибрежной зоне вблизи Геленджика ранее полученное из тайника оборудование для швартовки безэкипажного катера.
"После прибытия катера осужденный должен был собрать имеющиеся на нем беспилотные летательные аппараты и подключить их к средствам связи для их дистанционного запуска и управления", – сказано в сообщении.
Катер своевременно обнаружили и уничтожили российские военные, а мужчину задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил злоумышленника к 14 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год, и конфисковал в доход государства автомобиль, мобильные телефоны и пять тысяч долларов США, полученные осужденным от куратора.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
