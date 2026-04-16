Швартовал вражеский БЭК: житель Керчи получил срок за госизмену

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/shvartoval-vrazheskiy-bek-zhitel-kerchi-poluchil-srok-za-gosizmenu-1155273037.html
2026-04-16T17:43
2026-04-16T17:55
новости
керчь
новости крыма
геленджик
краснодарский край
госизмена
приговор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
керчь
геленджик
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, керчь, новости крыма, геленджик, краснодарский край, госизмена, приговор
17:43 16.04.2026 (обновлено: 17:55 16.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 38-летний житель Керчи на 14 лет отправится в колонию строгого режима за государственную измену. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, фигурант подготовил швартовочное место для украинского безэкипажного катера с деталями для сборки дронов у берегов Кубани.
По данным пресс-службы, по указанию сотрудника СБУ мужчина произвел разведку местности и разместил в прибрежной зоне вблизи Геленджика ранее полученное из тайника оборудование для швартовки безэкипажного катера.
"После прибытия катера осужденный должен был собрать имеющиеся на нем беспилотные летательные аппараты и подключить их к средствам связи для их дистанционного запуска и управления", – сказано в сообщении.
Катер своевременно обнаружили и уничтожили российские военные, а мужчину задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил злоумышленника к 14 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год, и конфисковал в доход государства автомобиль, мобильные телефоны и пять тысяч долларов США, полученные осужденным от куратора.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиКерчьНовости КрымаГеленджикКраснодарский крайГосизменаПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
