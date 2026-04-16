https://crimea.ria.ru/20260416/shoygu-sdelal-zayavlenie-po-povodu-atak-dronov-na-rossiyu-iz-finlyandii-i-baltii-1155274515.html
Шойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии
2026-04-16T18:37
новости
россия
безопасность
европа
беспилотник (бпла, дрон)
прибалтика
финляндия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_59cd0a5ea9f6f954ca97034a91a5b7ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Россия имеет права на самооборону, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов украинских беспилотников на ее объекты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Он отметил, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре.В последнем случае, согласно международному праву, вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения, добавил секретарь Совета безопасности.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_337975343ceb0636fea9d56d816931c3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Финляндии и Прибалтики – Шойгу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Россия имеет права на самооборону, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов украинских беспилотников на ее объекты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
"Это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России", – цитирует Шойгу пресс-служба Совбеза.
В последнем случае, согласно международному праву, вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения, добавил секретарь Совета безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
