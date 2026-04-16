https://crimea.ria.ru/20260416/shoygu-sdelal-zayavlenie-po-povodu-atak-dronov-na-rossiyu-iz-finlyandii-i-baltii-1155274515.html

Шойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии - РИА Новости Крым, 16.04.2026

Россия имеет права на самооборону, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов украинских беспилотников на ее объекты. Об... РИА Новости Крым, 16.04.2026

новости

россия

безопасность

европа

беспилотник (бпла, дрон)

прибалтика

финляндия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_59cd0a5ea9f6f954ca97034a91a5b7ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Россия имеет права на самооборону, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов украинских беспилотников на ее объекты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Он отметил, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре.В последнем случае, согласно международному праву, вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения, добавил секретарь Совета безопасности.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

