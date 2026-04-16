Шойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Шойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии
2026-04-16T18:37
Россия имеет право на самооборону в случае атак дронов из Финляндии и Прибалтики – Шойгу

18:37 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Россия имеет права на самооборону, если иностранные государства предоставляют свое воздушное пространство для ударов украинских беспилотников на ее объекты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
"Это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России", – цитирует Шойгу пресс-служба Совбеза.
В последнем случае, согласно международному праву, вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения, добавил секретарь Совета безопасности.
