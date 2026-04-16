Рейтинг@Mail.ru
Севастополец организовал свалку в заказнике Байдарский - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/sevastopolets-organizoval-svalku-v-zakaznike-baydarskiy-1155251291.html
Севастополец организовал свалку в заказнике Байдарский
Севастополец организовал свалку в заказнике Байдарский
В Севастополе возбуждено уголовное дело за своз строительных отходов на территорию государственного природного ландшафтного заказника регионального значения... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T11:18
2026-04-16T11:18
севастополь
мусор
экология
происшествия
прокуратура города севастополя
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155250407_0:20:1402:809_1920x0_80_0_0_44ba1c2234ee804cec12f0bcaa45f301.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело за своз строительных отходов на территорию государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.В результате загрязнено более 8,4 тысячи квадратных метров земли. В почве выявили компоненты лома железобетонных конструкций, бетона, асфальта, арматуры, кирпичей. Сумма ущерба окружающей среде превысила 96,7 миллионов рублей, уточнили в надзорном ведомстве.По факту нарушения режима особо охраняемых природных территорий возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.Кроме того, на рассмотрении Балаклавского районного суда находится иск природоохранного прокурора о возложении на обвиняемого и коммерческую организацию ликвидации свалки и возмещении ущерба.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155250407_149:0:1254:829_1920x0_80_0_0_55c6649becc41475cd7a653f25739019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Севастополец организовал свалку в заказнике Байдарский

11:18 16.04.2026
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе возбуждено уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий в заказнике "Байдарский"
В Севастополе возбуждено уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий в заказнике Байдарский
© Прокуратура Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело за своз строительных отходов на территорию государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Установлено, что в 2025 году гражданин организовал складирование строительных отходов и отвалов грунта в границах заказника – на трех принадлежавших ему земельных участках и смежных землях города. Отходы по договору с собственником участков завозила коммерческая организация", - говорится в сообщении.
В результате загрязнено более 8,4 тысячи квадратных метров земли. В почве выявили компоненты лома железобетонных конструкций, бетона, асфальта, арматуры, кирпичей.
Сумма ущерба окружающей среде превысила 96,7 миллионов рублей, уточнили в надзорном ведомстве.
По факту нарушения режима особо охраняемых природных территорий возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.
Кроме того, на рассмотрении Балаклавского районного суда находится иск природоохранного прокурора о возложении на обвиняемого и коммерческую организацию ликвидации свалки и возмещении ущерба.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили 300 гектаров леса
В Крыму оценили предложение изменить правила для особо охраняемых земель
В Севастополе создали семь новых заповедников
 
СевастопольМусорЭкологияПроисшествияПрокуратура города СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Крымский мост открыли для проезда
13:31На Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу
13:23Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами
13:09В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина
12:36Крым и Воронежская область подписали соглашение в развитии туризма
12:34ВТБ: каждый третий кредит крымчане берут на ремонт и строительство
12:29Россия нанесла по Украине удар возмездия
12:18Житель Севастополя получил 18 лет строгого режима за сбор сведений о ПВО
12:12Дни крымского гостеприимства открыли в Воронеже
12:04Херсонская область вторые сутки без света после атак ВСУ
11:57В Севастополе снова закрыли рейд
11:52Крымский мост закрыт - что происходит
11:49В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор
11:23Рейд в Севастополе открыли
11:18Севастополец организовал свалку в заказнике Байдарский
11:08Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ
10:54Село под Алуштой на сутки останется без света
10:46Рейд в Севастополе закрыт
10:44В Феодосии стреляют военные
10:35Житель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
Лента новостейМолния