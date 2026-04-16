Севастополец организовал свалку в заказнике Байдарский

В Севастополе возбуждено уголовное дело за своз строительных отходов на территорию государственного природного ландшафтного заказника регионального значения...

2026-04-16T11:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело за своз строительных отходов на территорию государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.В результате загрязнено более 8,4 тысячи квадратных метров земли. В почве выявили компоненты лома железобетонных конструкций, бетона, асфальта, арматуры, кирпичей. Сумма ущерба окружающей среде превысила 96,7 миллионов рублей, уточнили в надзорном ведомстве.По факту нарушения режима особо охраняемых природных территорий возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.Кроме того, на рассмотрении Балаклавского районного суда находится иск природоохранного прокурора о возложении на обвиняемого и коммерческую организацию ликвидации свалки и возмещении ущерба.

