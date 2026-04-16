Рейтинг@Mail.ru
Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизмену - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/sdaval-sbu-mesta-s-voennoy-tekhnikoy-zhitel-zaporozhskoy-oblasti-zaderzhan-za-gosizmenu-1155248813.html
Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизмену
Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизмену - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизмену
Житель Запорожской области задержан за передачу сведений о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ. Об этом со... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T10:09
2026-04-16T10:09
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
запорожская область
новости
госизмена
сбу (служба безопасности украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901496_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1930b8c51ad55451e5b76584ee084a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Житель Запорожской области задержан за передачу сведений о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.Как отметили в ведомстве, злоумышленник собрал информацию о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники ВС РФ, после чего сам по своей инициативе разместил их в Telegram-канале, используемом представителями украинских спецслужб для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории РФ.Возбуждено уголовное дело о государственной измене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБВ РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901496_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_919e83cde012800c9c7cfa0608956bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, новости, госизмена, сбу (служба безопасности украины)
Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизмену

Житель Запорожской области задержан за передачу СБУ данных о российских военных

10:09 16.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Житель Запорожской области задержан за передачу сведений о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Токмакского района Запорожской области, гражданина РФ 1973 года рождения, подозреваемого в государственной измене", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, злоумышленник собрал информацию о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники ВС РФ, после чего сам по своей инициативе разместил их в Telegram-канале, используемом представителями украинских спецслужб для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории РФ.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России. Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ФСБ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму
Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ
В РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Запорожская областьНовостиГосизменаСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ
10:54Село под Алуштой на сутки останется без света
10:46Рейд в Севастополе закрыт
10:44В Феодосии стреляют военные
10:35Житель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
10:32В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА
10:20Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло
10:09Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизмену
09:57Магнитная буря ударит по Земле
09:43Избившего подростка ложкой для обуви задержали
09:26Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму
09:20Запад в панике после предупреждения Минобороны России - люди ищут безопасные места
09:09Крымский мост сейчас – ситуация к утру четверга
09:03Мужчина избил подростка ложкой для обуви
08:51Химики на страже здоровья людей: сто лет Сакской грязевой станции
08:42Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
08:24Атака ВСУ на Севастополь – что известно
08:10Удары по Украине сегодня: Киев и Одесса в огне
07:42207 беспилотников сбили над Крымом, Кубанью и другими регионами
07:36Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ
Лента новостейМолния