Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ

2026-04-16T11:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Решение о выходе Молдавии из состава Содружества независимых государств является очередным шагом русофобских властей страны к уничтожению собственной государственности и экономики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил первый заместитель председателя Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, ведущий радио "Sputnik", историк Армен Гаспарян.Власти Молдавии приняли решение о выходе страны из СНГ в апреле следующего года. Такое заявление накануне сделал вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой.Однако переориентировать поставки на Запад не удастся – в ЕС молдавские напитки не популярны, поэтому как только Россия откажется от этих закупок, быстро выяснится, что за пределами Молдовы эти вина больше никому не нужны, уверен политолог."По большому счету даже в России это никому не нужно, потому что есть Крым, есть Краснодарский край. С фруктами тоже проблемы нету. Отпустите их, не надо давать квоты на завоз. Надо действовать по лучшим мировым стандартам. Душить санкциями. Если им не нужна молдавская государственность, то я искренне не понимаю, почему этот вопрос должен больше всего беспокоить русских?" – настаивает он.Гаспарян также отмечает, что заявления о выходе из состава СНГ звучат со стороны Молдавии с 2007 года, но эта декларация в итоге все время не реализовывается. При этом реальный выход страны из Содружества ровным счетом ничего не меняет для Москвы.Ранее МИД России назвал решение Молдавии о начале выхода из СНГ суверенным правом страны.Правительство Молдавии в ноябре прошлого года одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ.Лидер социалистов Игорь Додон заявлял, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России назвали причину энергетического коллапса в Молдавии"Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в Молдавии"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение

