Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ
армен гаспарян
Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ

11:08 16.04.2026 (обновлено: 11:12 16.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Решение о выходе Молдавии из состава Содружества независимых государств является очередным шагом русофобских властей страны к уничтожению собственной государственности и экономики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил первый заместитель председателя Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, ведущий радио "Sputnik", историк Армен Гаспарян.
Власти Молдавии приняли решение о выходе страны из СНГ в апреле следующего года. Такое заявление накануне сделал вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой.
"У великого русского поэта есть прекрасные строки: "Любовь без радости была, разлука будет без печали". В конце концов, спасение утопающих –дело рук самих утопающих. Ну, хочет Молдова добить остатки экономики – не надо им мешать. Но посмотрите, как это все хитро обставляется: "Мы выйдем, но через год". А почему через год? Расчет на то, что РФ продолжит закупать молдавские вина", – убежден Гаспарян.
Однако переориентировать поставки на Запад не удастся – в ЕС молдавские напитки не популярны, поэтому как только Россия откажется от этих закупок, быстро выяснится, что за пределами Молдовы эти вина больше никому не нужны, уверен политолог.
"По большому счету даже в России это никому не нужно, потому что есть Крым, есть Краснодарский край. С фруктами тоже проблемы нету. Отпустите их, не надо давать квоты на завоз. Надо действовать по лучшим мировым стандартам. Душить санкциями. Если им не нужна молдавская государственность, то я искренне не понимаю, почему этот вопрос должен больше всего беспокоить русских?" – настаивает он.
Гаспарян также отмечает, что заявления о выходе из состава СНГ звучат со стороны Молдавии с 2007 года, но эта декларация в итоге все время не реализовывается. При этом реальный выход страны из Содружества ровным счетом ничего не меняет для Москвы.
"Какой прок от того, что Молдова была в СНГ? Обычно улица бывает с двусторонним движением. В данном случае только ущерб нашему бюджету. Эти деньги, если их совсем некуда девать, можно направить на строительство детского лагеря для детишек Донбасса, Луганска на территории Крыма. А если все-таки идет подсчет, тогда давайте вкладывать это все в русское производство. В этой связи следует сказать: "Выходите, пожалуйста, сегодня", - говорит Гаспарян.
Ранее МИД России назвал решение Молдавии о начале выхода из СНГ суверенным правом страны.
Правительство Молдавии в ноябре прошлого года одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ.
Лидер социалистов Игорь Додон заявлял, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан.
