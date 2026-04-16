Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило часть архивных документов о преступлениях местных жителей против крымчан и советских военнопленных в годы... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T08:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило часть архивных документов о преступлениях местных жителей против крымчан и советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Работа реализуется в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" и в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа.Следствием установлено, что эти предатели лично принимали участие в геноциде советского народа на Крымском полуострове – расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, убивали детей, выдавали немцам подпольщиков, партизан и советских патриотов, которых затем арестовывали и расстреливали.Материалы архивных дел свидетельствуют о вербовке нацистскими спецслужбами местных жителей из криминальной и маргинальной среды для работы в охране концлагерей и лагерей военнопленных, подчеркнули следователи.Согласно рассекреченным документам, два бывших советских уголовника уроженцы Краснодарского края Спичка С.Т. (судим за хищение и растрату) и Цокур И.В. (судим за хулиганство) в 1943 году добровольно поступили на службу к нацистам и приехали в Крым во время отступления немецкой армии из Кавказа и Кубани. Также был задержан и осужден Гайбулаев Ахмет, который в 1941 году после оккупации Крыма вражескими войсками поступил на службу в немецкую армию в качестве рядового 49 добровольческого батальона. В 1944 году эти предатели были задержаны и приговорены к 10 годам лишения свободы.
В Крыму ФСБ рассекретила данные о предателях советского народа в годы оккупации
08:42 16.04.2026 (обновлено: 08:45 16.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило часть архивных документов о преступлениях местных жителей против крымчан и советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Работа реализуется в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" и в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа.
"Из рассекреченных документов следует, что органами государственной безопасности в освобожденном от нацистов Крыму выявлены и задержаны активные пособники оккупантов сотрудники и агенты немецкой спецслужбы "СД" – Мышеков С.Н., Гильденберг А.А., Лукин А.П., Станилеев А.М., Трубач М.Д., Шпак О.С. и др.", – сказано в выдержке из документа.
Следствием установлено, что эти предатели лично принимали участие в геноциде советского народа на Крымском полуострове – расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, убивали детей, выдавали немцам подпольщиков, партизан и советских патриотов, которых затем арестовывали и расстреливали.
Материалы архивных дел свидетельствуют о вербовке нацистскими спецслужбами местных жителей из криминальной и маргинальной среды для работы в охране концлагерей и лагерей военнопленных, подчеркнули следователи.
Согласно рассекреченным документам, два бывших советских уголовника уроженцы Краснодарского края Спичка С.Т. (судим за хищение и растрату) и Цокур И.В. (судим за хулиганство) в 1943 году добровольно поступили на службу к нацистам и приехали в Крым во время отступления немецкой армии из Кавказа и Кубани.
"Служили охранниками в лагере советских военнопленных на химзаводе в Саках и участвовали в избиениях узников и издевательствах над ними", - сообщается в документах.
Также был задержан и осужден Гайбулаев Ахмет, который в 1941 году после оккупации Крыма вражескими войсками поступил на службу в немецкую армию в качестве рядового 49 добровольческого батальона.
"Принимал участие в конвоировании из Керчи советских военнопленных и их охране в Феодосийском лагере военнопленных. По показаниям свидетелей Гайбулаев А. за нарушения дисциплины и грабежи был арестован немецкой спецслужбой "СД", в 1943-1944 годах находился в симферопольской тюрьме "СД" и концлагере "Красный", где сотрудничал с тюремной администрацией, состоял в "рабочей команде" и был освобожден при содействии немецкой полиции", - говорится в рассекреченных данных УФСБ.
В 1944 году эти предатели были задержаны и приговорены к 10 годам лишения свободы.
