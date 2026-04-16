Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило часть архивных документов о преступлениях местных жителей против крымчан и советских военнопленных в годы... РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило часть архивных документов о преступлениях местных жителей против крымчан и советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Работа реализуется в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" и в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа.
"Из рассекреченных документов следует, что органами государственной безопасности в освобожденном от нацистов Крыму выявлены и задержаны активные пособники оккупантов сотрудники и агенты немецкой спецслужбы "СД" – Мышеков С.Н., Гильденберг А.А., Лукин А.П., Станилеев А.М., Трубач М.Д., Шпак О.С. и др.", – сказано в выдержке из документа.
Следствием установлено, что эти предатели лично принимали участие в геноциде советского народа на Крымском полуострове – расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, убивали детей, выдавали немцам подпольщиков, партизан и советских патриотов, которых затем арестовывали и расстреливали.
Материалы архивных дел свидетельствуют о вербовке нацистскими спецслужбами местных жителей из криминальной и маргинальной среды для работы в охране концлагерей и лагерей военнопленных, подчеркнули следователи.
Согласно рассекреченным документам, два бывших советских уголовника уроженцы Краснодарского края Спичка С.Т. (судим за хищение и растрату) и Цокур И.В. (судим за хулиганство) в 1943 году добровольно поступили на службу к нацистам и приехали в Крым во время отступления немецкой армии из Кавказа и Кубани.
"Служили охранниками в лагере советских военнопленных на химзаводе в Саках и участвовали в избиениях узников и издевательствах над ними", - сообщается в документах.
Также был задержан и осужден Гайбулаев Ахмет, который в 1941 году после оккупации Крыма вражескими войсками поступил на службу в немецкую армию в качестве рядового 49 добровольческого батальона.

"Принимал участие в конвоировании из Керчи советских военнопленных и их охране в Феодосийском лагере военнопленных. По показаниям свидетелей Гайбулаев А. за нарушения дисциплины и грабежи был арестован немецкой спецслужбой "СД", в 1943-1944 годах находился в симферопольской тюрьме "СД" и концлагере "Красный", где сотрудничал с тюремной администрацией, состоял в "рабочей команде" и был освобожден при содействии немецкой полиции", - говорится в рассекреченных данных УФСБ.

В 1944 году эти предатели были задержаны и приговорены к 10 годам лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Британия пыталась получить секретные сведения о флоте СССР в 41-42 годах
219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму
Как в Крыму рассекречивают документы времен войны
 
08:51Химики на страже здоровья людей: сто лет Сакской грязевой станции
08:42Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
08:24Атака ВСУ на Севастополь – что известно
08:10Удары по Украине сегодня: Киев и Одесса в огне
07:42207 беспилотников сбили над Крымом, Кубанью и другими регионами
07:36Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ
07:07Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров
06:45Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
06:27Опасности сезона: статистика ДТП с участием мототранспорта в Крыму
06:00ВСУ атаковали Туапсе – погибли двое детей
00:01Перепад в 20 градусов: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 апреля
23:50В Севастополе ПВО и Черноморский флот отражают удар ВСУ
22:47В Севастополе второй раз за день объявлена тревога
22:42Адреса производств БПЛА в Европе и санкции против российской нефти: главное
22:30ФСБ: основной виновник геноцида народа СССР – идеология нацизма
22:08"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес
21:50Крымский мост: после перекрытия движения проезда ждут более 300 машин
21:31В Крыму снижается количество ДТП
21:08В Крыму "умные" счетчики установят в 620 многоэтажках в этом году
Лента новостейМолния