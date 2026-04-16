Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей

Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей - РИА Новости Крым, 16.04.2026

Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей

УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило часть архивных документов о преступлениях местных жителей против крымчан и советских военнопленных в годы... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T08:42

2026-04-16T08:42

2026-04-16T08:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило часть архивных документов о преступлениях местных жителей против крымчан и советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Работа реализуется в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" и в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа.Следствием установлено, что эти предатели лично принимали участие в геноциде советского народа на Крымском полуострове – расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, убивали детей, выдавали немцам подпольщиков, партизан и советских патриотов, которых затем арестовывали и расстреливали.Материалы архивных дел свидетельствуют о вербовке нацистскими спецслужбами местных жителей из криминальной и маргинальной среды для работы в охране концлагерей и лагерей военнопленных, подчеркнули следователи.Согласно рассекреченным документам, два бывших советских уголовника уроженцы Краснодарского края Спичка С.Т. (судим за хищение и растрату) и Цокур И.В. (судим за хулиганство) в 1943 году добровольно поступили на службу к нацистам и приехали в Крым во время отступления немецкой армии из Кавказа и Кубани. Также был задержан и осужден Гайбулаев Ахмет, который в 1941 году после оккупации Крыма вражескими войсками поступил на службу в немецкую армию в качестве рядового 49 добровольческого батальона. В 1944 году эти предатели были задержаны и приговорены к 10 годам лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия пыталась получить секретные сведения о флоте СССР в 41-42 годах219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в КрымуКак в Крыму рассекречивают документы времен войны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма