Пять троп в горы над Ялтой будут закрыты

Пять маршрутов экологическо-туристических троп Ялтинского горно-лесного заповедника будут закрыты для самостоятельного посещения туристами. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T22:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Пять маршрутов экологическо-туристических троп Ялтинского горно-лесного заповедника будут закрыты для самостоятельного посещения туристами. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым" Екатерина Лелюк.По информации Лелюк, это Кореизская и Штангеевские тропы, тропа на гору Иограф и на Таракташ. Также для посещения в этом году будут закрыты Опукский и Казантипский заповедники.В "Заповедном Крыме" уточнили, что в 2025 году прошлом году вступило в силу постановление правительства РФ 2229, которое обязало "Заповедный Крым" как операторов взять на себя ответственность за жизнь и безопасность граждан на турмаршрутах."Чем больше опасных зон на маршруте, тем менее доступны эти маршруты должны быть для самостоятельного посещения, либо мы должны их привести полностью в соответствие с ГОСТом: обнести перилами, установить максимальное количество табличек и так далее. Поэтому, к сожалению, эти пять маршрутов пока недоступны для самостоятельного посещения. Но мы придумали такой ход для того, чтобы все-таки можно было бы посетить эти маршруты – это квалифицированные аттестованные инструкторы-проводники", – рассказала Екатерина Лелюк.В этом случае ответственность за жизнь и здоровье туриста берет на себя инструктор-проводник. За эти услуги проводники взимают небольшую плату, уточнили в руководстве ООПТ.Директор ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов не очень удовлетворен законом, который обязывает закрывать тропы. По его мнению, тот, кто создавал такой закон, не совсем понимает, что такое горные туристические маршруты."Шангеевская и Боткинская тропы – это первые в мире тропы для экологического горного туризма. На тропах, которые выше перечислили, практически невозможно к ГОСТам подойти. Понимаем, что это абсурд. Я прошелся по этой тропе и на каждом ее участке нужно вложить столько средств, что у нас столько своих заработанных средств нет. Сейчас с министерством прорабатываем этот вопрос. Шансы маленькие, но есть на то, чтобы тропы снова были доступны", – сказал он.Также Екатерина Лелюк добавила, что в следующем году жителям полуострова придется оформлять не годовой пропуск на бесплатное посещение заповедных территорий "Заповедного Крыма", а дневное единоразовое разрешение на конкретный маршрут."Наши курирующие министерства требуют от нас актуальные цифры по посещаемости. И так как местные жители оформляют разрешение с сроком действия на один год, понять, как часто они посещают заповедник, какие маршруты они посещают, невозможно. А наша задача — посчитать антропогенную нагрузку достаточно точно", – объяснила новшество начальник отдела познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым".При этом, по ее словам, посещение остается бесплатным. Также Лелюк объяснила, что это и вопрос безопасности туристов: зная, где, в каком месте, на каком маршруте находится турист, помощь ему можно оказать как можно быстрее.

