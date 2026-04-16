https://crimea.ria.ru/20260416/ponozhovschina-v-lyubertsakh---chto-izvestno-1155276910.html

Поножовщина в Люберцах - что известно

В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек и убийство женщины. Об этом сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T21:21

подмосковье

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

ипотека

недвижимость

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766280_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a779c61fedd877bd2eb85343624556af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек и убийство женщины. Об этом сообщает СК РФ."16 апреля 2026 года в одной из квартир в городе Люберцы в ходе ссоры бывший собственник помещения нанес новым собственникам ножевые ранения. Убегая от нападавшего мужчина и женщина выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета, где очевидцами была вызвана "скорая помощь", а также сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, от полученных ранений женщина скончалась.Следователями территориально следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УКРФ). "Несмотря на усилия врачей, женщина от полученных ранений скончалась в автомобиле скорой. Ее супруг госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили в прокуратуре Московской области."Сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый задержан, им оказался житель столицы. Ход и результаты расследования взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура. В ближайшее время в суде будет рассмотрен вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - добавили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

