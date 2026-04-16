Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/ponozhovschina-v-lyubertsakh---chto-izvestno-1155276910.html
Поножовщина в Люберцах - что известно
Поножовщина в Люберцах - что известно
В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек и убийство женщины. Об этом сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T21:21
2026-04-16T21:34
подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
ипотека
недвижимость
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766280_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a779c61fedd877bd2eb85343624556af.jpg
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766280_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_af02551f7821654bb0762dc16a3a76dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, ипотека, недвижимость
21:21 16.04.2026 (обновлено: 21:34 16.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек и убийство женщины. Об этом сообщает СК РФ.
"16 апреля 2026 года в одной из квартир в городе Люберцы в ходе ссоры бывший собственник помещения нанес новым собственникам ножевые ранения. Убегая от нападавшего мужчина и женщина выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета, где очевидцами была вызвана "скорая помощь", а также сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, от полученных ранений женщина скончалась.
Следователями территориально следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УКРФ).
"Несмотря на усилия врачей, женщина от полученных ранений скончалась в автомобиле скорой. Ее супруг госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили в прокуратуре Московской области.
"Сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый задержан, им оказался житель столицы. Ход и результаты расследования взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура. В ближайшее время в суде будет рассмотрен вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - добавили в надзорном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПодмосковьеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовостиИпотекаНедвижимость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
