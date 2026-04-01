Перепад в 20 градусов: погода в Крыму на четверг
2026-04-16T00:01
00:01 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В четверг погода на полуострове сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6,в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы до минус 2, днем +13…+18; в горах ночью около 0, днем +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +16…+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +4...+8, днем +15...+18 градусов.
