В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке
В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Комиссией по безопасности дорожного движения и рабочей группой по транспорту рассмотрен вопрос сокращения остановочного пункта, находящегося на Центральном рынке в Симферополе перед поворотом с ул. Козлова на проспект Кирова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
"Мы провели социальный опрос в информационных источниках, и для большого количества людей этот вопрос является критичным, то есть, будет переживаться с трудом", - отметил он.
Гость эфира пояснил, что данная остановка подлежит отмене, так как несмотря на наличие подземного перехода от рынка "Светофор" к Центральному рынку, граждане, а особенно возрастное поколение, игнорируют его наличие, и переходят пешком несколько дорожных полос движения, чтобы добраться до остановки Центрального рынка.
"Второй год подряд там происходят смертельные дорожно-транспортные происшествия. Мерой по исключению данного риска как раз-таки и является вопрос отмены данной остановки", - объяснил Георгий Сухацкий.
При этом, добавил гость студии, по улице Кирова, буквально через 70 метров находится следующий остановочный пункт - сразу за кольцом, уже на выделенной полосе.
"И на улице Маяковского, при съезде в сторону улицы Маяковского существует остановочный пункт, переулок Пионерский, находящийся в шаговой доступности. К данным остановочным пунктам, и к одному и к другому, есть подземные пешеходные пути", - заключил он.
17:28Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
17:18Над Черным морем и регионами России сбили еще 48 беспилотников ВСУ
17:16Особый режим планируют ввести на границе ЛНР
17:13В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал
17:10На Крымском мосту сократилась очередь
17:05В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке
16:55Крым вернул себе народное звание туристического центра – Захарова
16:46На плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилище
16:31В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности
16:23Эрдоган предложил стамбульскую площадку для нового раунда переговоров по Украине
16:16В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света
16:11В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу
16:03ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны
15:55Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма
15:39Упавший тополь повредил два автомобиля в Севастополе
15:33На Западе Крыма назвали безопасные пляжи и предупредили о рисках
15:27В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте
15:22В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам
15:01Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
14:54ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
Лента новостейМолния