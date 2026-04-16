Особый режим планируют ввести на границе ЛНР
Власти Воронежской области вводят особый режим въезда и выезда в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Меры приняты в целях безопасности.
2026-04-16T17:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Власти Воронежской области вводят особый режим въезда и выезда в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Меры приняты в целях безопасности. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.Теперь пересечь границу между двумя регионами можно лишь через пункт пропуска "Бугаевка" в Кантемировском районе. А попасть в ЛНР через другие пункты области будет нельзя, пояснили в правительстве.Отмечается, что такие меры приняли для повышения безопасности в регионе и защиты от возможных угроз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионовВ ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночьВСУ ударили по жилым кварталам Луганска - есть раненые
Особый режим планируют ввести на границе ЛНР и Воронежской области
17:16 16.04.2026 (обновлено: 17:21 16.04.2026)