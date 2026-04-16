https://crimea.ria.ru/20260416/osobyy-rezhim-planiruyut-vvesti-na-granitse-lnr-1155271279.html

Особый режим планируют ввести на границе ЛНР - РИА Новости Крым, 16.04.2026

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155270999_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7af7b029b799f2b0c1f0804ef77d8393.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Власти Воронежской области вводят особый режим въезда и выезда в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Меры приняты в целях безопасности. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.Теперь пересечь границу между двумя регионами можно лишь через пункт пропуска "Бугаевка" в Кантемировском районе. А попасть в ЛНР через другие пункты области будет нельзя, пояснили в правительстве.Отмечается, что такие меры приняли для повышения безопасности в регионе и защиты от возможных угроз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионовВ ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночьВСУ ударили по жилым кварталам Луганска - есть раненые

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

