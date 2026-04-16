Особый режим планируют ввести на границе ЛНР - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Особый режим планируют ввести на границе ЛНР
Особый режим планируют ввести на границе ЛНР - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Особый режим планируют ввести на границе ЛНР
Власти Воронежской области вводят особый режим въезда и выезда в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Меры приняты в целях безопасности. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Власти Воронежской области вводят особый режим въезда и выезда в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Меры приняты в целях безопасности. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.Теперь пересечь границу между двумя регионами можно лишь через пункт пропуска "Бугаевка" в Кантемировском районе. А попасть в ЛНР через другие пункты области будет нельзя, пояснили в правительстве.Отмечается, что такие меры приняли для повышения безопасности в регионе и защиты от возможных угроз.
луганская народная республика (лнр), новости, воронежская область, граница
Особый режим планируют ввести на границе ЛНР

Особый режим планируют ввести на границе ЛНР и Воронежской области

17:16 16.04.2026 (обновлено: 17:21 16.04.2026)
 
© Правительство ЛНРПункт пропуска
Пункт пропуска
© Правительство ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Власти Воронежской области вводят особый режим въезда и выезда в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Меры приняты в целях безопасности. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.

"Власти соседнего региона вводят особый режим въезда и выезда из Воронежской области в ЛНР. Проект указа появился на сайте правительства Воронежской области сегодня, 16 апреля", – говорится в сообщении правительства ЛНР в канале Мах.

Теперь пересечь границу между двумя регионами можно лишь через пункт пропуска "Бугаевка" в Кантемировском районе. А попасть в ЛНР через другие пункты области будет нельзя, пояснили в правительстве.
Отмечается, что такие меры приняли для повышения безопасности в регионе и защиты от возможных угроз.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России выпустят юбилейную марку в честь возвращения новых регионов
В ЛНР отменили комендантский час на Пасхальную ночь
ВСУ ударили по жилым кварталам Луганска - есть раненые
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиВоронежская областьГраница
 
17:28Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
17:18Над Черным морем и регионами России сбили еще 48 беспилотников ВСУ
17:16Особый режим планируют ввести на границе ЛНР
17:13В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал
17:10На Крымском мосту сократилась очередь
17:05В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке
16:55Крым вернул себе народное звание туристического центра – Захарова
16:46На плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилище
16:31В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности
16:23Эрдоган предложил стамбульскую площадку для нового раунда переговоров по Украине
16:16В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света
16:11В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу
16:03ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны
15:55Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма
15:39Упавший тополь повредил два автомобиля в Севастополе
15:33На Западе Крыма назвали безопасные пляжи и предупредили о рисках
15:27В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте
15:22В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам
15:01Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
14:54ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
Лента новостейМолния