Опасности сезона: статистика ДТП с участием мототранспорта в Крыму

2026-04-16T06:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. На дорогах Республики Крым с началом весенне-летнего сезона увеличивается количество мототранспорта и дорожно-транспортных происшествий с его участием. Так, 41 нарушение было выявлено в период с 7 по 10 апреля Госавтоинспекцией Симферополя в рамках профилактического мероптиятия "МОТО", а за три месяца таких ДТП было 17. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, майор полиции Анна Щенникова."В марте много дорожно-транспортных происшествий произошло с участием мотоциклистов, а за три месяца случилось 17 ДТП. Пять человек погибли и 12 пострадали. Немаловажный момент, что по вине самих мотоциклистов произошло 9 ДТП, три человека погибли и шесть пострадали", – отметила она.В то же время, гостья эфира обозначила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается достаточно серьезное снижение статистики – практически на 50%.Что касается основных выявленных нарушений, она отметила управление незарегистрированными мотосредствами и управление транспортным средством водителями без прав."Есть понятие "мототехника", и в рамках этого понятия очень много средств, которые входят в эту категорию. В большинстве своем нарушают, конечно же, мопедисты. То есть это мопед категории M. И очень маленький процент – это мотоциклисты, которые имеют категорию A1. Они меньше нарушают. Но, если мы говорим о категории A1, то превышение скорости, конечно же, доминирует", – подчеркнула спикер.Особое внимание Анна Щенникова обратила на происшествия с несовершеннолетними на дорогах Крыма."Хочется остановиться на детях, потому что это достаточно острый вопрос по Республике Крым. В этом году у нас не так много произошло дорожно-транспортных происшествий именно с участием детей - три ДТП произошло, и трое детей в них пострадали. В большинстве случаев, когда мы выявляем детей, управляющих мотосредствами, родители в курсе этого. Хотя дети имеют право управления данными средствами только с 16 лет", – напомнила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на перекрестке "Газель" снесла байкераВ Симферополе подросток на мотоцикле столкнулся с микроавтобусомПятеро мотоциклистов заблудились в Крымских горах

статистика, мототранспорт, крым, новости крыма, гаи