ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны - РИА Новости Крым, 16.04.2026
ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны
ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны - РИА Новости Крым, 16.04.2026
ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны
Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделан основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T16:03
2026-04-16T16:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделан основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны России.Под председательством начальника Генштаба ВС РФ – первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. В ходе мероприятия участники подробно обсудили складывающуюся военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, определили практические шаги по наращиванию военного потенциала Организации в интересах обеспечения региональной стабильности.Кроме того, делегации генеральных штабов стран – членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Основными из них в текущем году станут совместные учения, которые пройдут на территории России, Белоруссии и Казахстана.
организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, генштаб мо рф, министерство обороны рф
ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны

Минобороны: ОДКБ сделала основной упор на совершенствование ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделан основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны России.
Под председательством начальника Генштаба ВС РФ – первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. В ходе мероприятия участники подробно обсудили складывающуюся военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, определили практические шаги по наращиванию военного потенциала Организации в интересах обеспечения региональной стабильности.
"Глава российского Генштаба отметил, что основной упор сделан на совершенствовании противовоздушной обороны коллективных авиационных сил и обучении военных кадров ОДКБ", - говорится в сообщении.
Кроме того, делегации генеральных штабов стран – членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Основными из них в текущем году станут совместные учения, которые пройдут на территории России, Белоруссии и Казахстана.
"Согласовали подходы к совершенствованию системы управления компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ и рассмотрели казахстанский опыт участия национальных подразделений в миротворческой миссии ООН", – отметил генерал армии Валерий Герасимов.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)РоссияГенштаб МО РФМинистерство обороны РФ
 
17:28Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
17:18Над Черным морем и регионами России сбили еще 48 беспилотников ВСУ
17:16Особый режим планируют ввести на границе ЛНР
17:13В Туапсе после атаки ВСУ горит морской терминал
17:10На Крымском мосту сократилась очередь
17:05В Симферополе уберут остановку на Центральном рынке
16:55Крым вернул себе народное звание туристического центра – Захарова
16:46На плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилище
16:31В Крыму завершено расследование убийства начальника службы безопасности
16:23Эрдоган предложил стамбульскую площадку для нового раунда переговоров по Украине
16:16В Феодосии десятки улиц и дачные массивы остались без света
16:11В Туапсе из-за рухнувшего беспилотника 22 жителя отселили в гостиницу
16:03ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны
15:55Силовики перекроют движение в одном из районов Крыма
15:39Упавший тополь повредил два автомобиля в Севастополе
15:33На Западе Крыма назвали безопасные пляжи и предупредили о рисках
15:27В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте
15:22В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам
15:01Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
14:54ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
Лента новостейМолния