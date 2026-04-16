ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны
Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделан основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T16:03
организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, генштаб мо рф, министерство обороны рф
Минобороны: ОДКБ сделала основной упор на совершенствование ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделан основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны России.
Под председательством начальника Генштаба ВС РФ – первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. В ходе мероприятия участники подробно обсудили складывающуюся военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, определили практические шаги по наращиванию военного потенциала Организации в интересах обеспечения региональной стабильности.
"Глава российского Генштаба отметил, что основной упор сделан на совершенствовании противовоздушной обороны коллективных авиационных сил и обучении военных кадров ОДКБ", - говорится в сообщении.
Кроме того, делегации генеральных штабов стран – членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Основными из них в текущем году станут совместные учения, которые пройдут на территории России, Белоруссии и Казахстана.
"Согласовали подходы к совершенствованию системы управления компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ и рассмотрели казахстанский опыт участия национальных подразделений в миротворческой миссии ООН", – отметил генерал армии Валерий Герасимов.
