ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны

ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны - РИА Новости Крым, 16.04.2026

ОДКБ сделала упор на совершенствование сил противовоздушной обороны

Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделан основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T16:03

2026-04-16T16:03

2026-04-16T16:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделан основной упор на совершенствование коллективной противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны России.Под председательством начальника Генштаба ВС РФ – первого замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. В ходе мероприятия участники подробно обсудили складывающуюся военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, определили практические шаги по наращиванию военного потенциала Организации в интересах обеспечения региональной стабильности.Кроме того, делегации генеральных штабов стран – членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Основными из них в текущем году станут совместные учения, которые пройдут на территории России, Белоруссии и Казахстана.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, генштаб мо рф, министерство обороны рф