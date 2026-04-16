Надежные опоры и мощные светильники устанавливают на улицах Симферополя

2026-04-16T13:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Улица Акъ-Къая в Симферополе является магистральной в микрорайоне Ак-Мечеть. Несколько лет назад здесь появилось дорожное покрытие, однако надлежащего освещения до сих пор не было. Теперь будет, обещает журналистам директор госпредприятия "Горсвет" Владимир Артемоненко.Бурение скважины глубиной два метра десять сантиметром под опору освещения занимает порядка 20 минут. Это в этом случае, если ничего не ломается, и если бур не натыкается на скальные породы, а это бывает нечасто, объясняют корреспонденту РИА Новости Крым рабочие. И добавляют: однажды пошли на рекорд и в течение рабочего дня установили 11 опор.Все столбы высотой 9,5 метра сделаны по ГОСТу, сертифицированы и с клеймом. Срок их эксплуатации порядка 40 лет. Но если вдруг нужна замена, то сделать это легко: столбы не заливают бетоном, а ставят на бут, чередуя его с землей, так, что "стоит веками", заверяют специалисты.Установить порядка сорока опор со светодиодными лампами на главной улице микрорайона Ак-Мечеть планируют до конца мая.По его словам, в Симферополе уже освещены 17 дворовых и девять межквартальных проездов. На данный момент план выполнен на 37%. Работы проходят практически повсеместно. Всего планируется обеспечить новым освещением 100 участков улично-дорожной сети протяженностью 43 километра. Это как улицы, так и дворовые, межквартальные проезды.Кроме того, в рамках плана работ по ремонту уличного освещения на этот год, сотрудники предприятия ремонтируют светильники и меняют лампы.Ценовая политика такова, что нет смысла закупать светильники с меньшей освещенностью и с большим потреблением электроэнергии, поэтому берут энергоэффективные светодиодные, у которых и цветопередача лучше, и срок полезной эксплуатации больше - они реже выходят из строя.До первой поломки легко заменяемой сменно-запасной части светодиодный светильник российского производства работает пять лет. А общий срок его эксплуатации - 12 лет.Особое внимание уделяется подъездам и подходам к детсадам, школам. В приоритете — пешеходные переходы и участки улиц, на которых нет пешеходной зоны.Ранее сообщалось, что в Симферополе более 40 километров уличного освещения восстановили за прошлый год.

