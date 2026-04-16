Над Черным морем и регионами России сбили еще 48 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Над Черным морем и регионами России сбили еще 48 беспилотников ВСУ
Российские силы ПВО в течение дня ликвидировали 48 вражеских беспилотников над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в течение дня ликвидировали 48 вражеских беспилотников над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
17:18 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в течение дня ликвидировали 48 вражеских беспилотников над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 8 до 17 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

В частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и акваторией Черного моря.
В ночь на четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Крым, Краснодарский край и приграничье. Всего за ночь было уничтожено 207 беспилотников, сообщили в ранее в российском оборонном ведомстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
