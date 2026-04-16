На Западе Крыма назвали безопасные пляжи и предупредили о рисках
В Черноморском районе летом заработают 13 пляжей, остальные прибрежные территории опасны для купания. Об этом предупредили в пресс-служба районной... РИА Новости Крым, 16.04.2026
В Черноморском районе летом заработают 13 пляжей – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Черноморском районе летом заработают 13 пляжей, остальные прибрежные территории опасны для купания. Об этом предупредили в пресс-служба районной администрации.
"Участки берега с прилегающей акваторией, не соответствующие требованиям безопасности, являются местами, опасными для купания. Их перечень утвержден постановлениями органов местного самоуправления и не является исчерпывающим – будьте вдвойне внимательны", – сказано в сообщении.
Как подчеркнули в администрации, в реестр пляжей, которые официально откроются в районе с 1 июня, включены 13 территорий, в прошлом году их было всего 8. Работа по увеличению числа благоустроенных пляжей продолжат.
Уточняется также, что не все опасные для купания места отмечены запрещающими знаками. Курортников просят отдыхать только в специально оборудованных местах с информационными табло, где дежурят матросы-спасатели и медицинский персонал. Их перечень опубликован на официальном сайте администрации Черноморского района.
