На плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилище

2026-04-16T16:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. На плато Ай-Петри хотят восстановить водохранилище, которое было разрушено ялтинским землетрясением 2027 года. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.Это было бы очень хорошо для животного мира особо охраняемой природной территории и для людей, убежден руководитель природоохранной организации, потому что водоем помогал бы в противопожарных мероприятиях.Мурзаханов отметил, что министерство экологии и природных ресурсов Крыма пошло навстречу этой инициативе "Заповедного Крыма".Также сотрудники ФГБУ отметили, что положительно относятся к инициативе использования родников на территории Ялты и Алушты для централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.Водохранилище Сикорского было построено на северо-востоке плато Ай-Петри в 1906 году. Еще в 1867 в Крым была направлена особая экспедиция из инженеров и гидрологов, которая разработала и рекомендовала меры по обводнению Крыма. Стена, задерживающая снег на яйле, являющейся плотиной, перегораживала долину. Водохранилище Сикорского наполнялось талой и дождевой водой, снабжая многочисленные отары овец на яйле. В 1927 году, во время землетрясения, на дне водоема образовалась трещина, вода ушла и больше не собиралась.Также по проекту Сикорского был построен каптаж Михайловского источника, с помощью которого велось водоснабжение имения "Харакс" в Гаспре. Каптаж используется до сих пор.

