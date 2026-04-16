На Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу
На Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу
На Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу
В полях Ленинского района Крыма пиротехники обнаружили и уничтожили фугасную авиабомбу массой 100 килограммов (ФАБ-100) времен Великой Отечественной войны... РИА Новости Крым, 16.04.2026
На Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу

© ГУ МЧС России и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В полях Ленинского района Крыма пиротехники обнаружили и уничтожили фугасную авиабомбу массой 100 килограммов (ФАБ-100) времен Великой Отечественной войны. Из-за поврежденного взрывателя боеприпас ликвидировали на месте. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"В близи села Каменское Ленинского района при проведении земельных работ была обнаружена советская фугасная авиабомба массой 100 килограммов. При обследовании опасной находки пиротехниками выявлено, что у бомбы поврежден взрыватель и транспортировке она не подлежит", – сказано в сообщении.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение провести уничтожение взрывоопасной находки на месте. Для минимизации последствий подрыва была проведена большая подготовительная работа. Проводилось оповещение и эвакуация населения села Каменское, рассказали в МЧС.
Снаряд был максимально освобожден от грунта техникой, а после ручной копкой. Авиабомба была полностью залита водой из двух автоцистерн для минимизации разлета осколков.
"Ликвидация взрывоопасного предмета прошла успешно с соблюдением всех правил безопасности и мер предосторожности", – уточнили в республиканском главке МЧС России.
В конце марта сообщалось, что также в Ленинском районе Крыма специалисты главка МЧС России по Крыму уничтожили немецкую авиабомбу SC-500 и несколько артснарядов времен Великой Отечественной войны. Работы проводили в полях под селом Семисотка.
