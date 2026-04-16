https://crimea.ria.ru/20260416/na-kerchenskom-poluostrove-vzorvali-stokilogrammovuyu-aviabombu-1155260075.html

На Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу

В полях Ленинского района Крыма пиротехники обнаружили и уничтожили фугасную авиабомбу массой 100 килограммов (ФАБ-100) времен Великой Отечественной войны... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T13:31

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155258119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17186d238d89b7a257af7c69652f7fa2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В полях Ленинского района Крыма пиротехники обнаружили и уничтожили фугасную авиабомбу массой 100 килограммов (ФАБ-100) времен Великой Отечественной войны. Из-за поврежденного взрывателя боеприпас ликвидировали на месте. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение провести уничтожение взрывоопасной находки на месте. Для минимизации последствий подрыва была проведена большая подготовительная работа. Проводилось оповещение и эвакуация населения села Каменское, рассказали в МЧС.Снаряд был максимально освобожден от грунта техникой, а после ручной копкой. Авиабомба была полностью залита водой из двух автоцистерн для минимизации разлета осколков."Ликвидация взрывоопасного предмета прошла успешно с соблюдением всех правил безопасности и мер предосторожности", – уточнили в республиканском главке МЧС России.В конце марта сообщалось, что также в Ленинском районе Крыма специалисты главка МЧС России по Крыму уничтожили немецкую авиабомбу SC-500 и несколько артснарядов времен Великой Отечественной войны. Работы проводили в полях под селом Семисотка.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

