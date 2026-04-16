Мужчина избил подростка ложкой для обуви
В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего. Фигуранта устанавливают. Об этом сообщили в СК России по Красноярскому краю и... РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего. Фигуранта устанавливают. Об этом сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия."В социальных медиа размещены сведения о том, что в городе Ачинске мужчина избил палкой подростка", – сказано в сообщении.Как пишет РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД, полиция начала проверку по факту инцидента. По информации агентства, мужчина избил мальчика металлической ложкой для обуви.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство, совершенное с применением насилия"."Следователями принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – уточнили в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в ФеодосииМечты о водных лыжах толкнули ялтинца на разбойное нападениеНа встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
