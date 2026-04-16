Рейтинг@Mail.ru
Мужчина избил подростка ложкой для обуви - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/muzhchina-izbil-podrostka-lozhkoy-dlya-obuvi-1155244831.html
Мужчина избил подростка ложкой для обуви
В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего. Фигуранта устанавливают. Об этом сообщили в СК России по Красноярскому краю и... РИА Новости Крым, 16.04.2026
происшествия
новости
красноярский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152169333_0:91:960:631_1920x0_80_0_0_f292ec6b89fce65acdd22a2a907b344e.jpg
красноярский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152169333_0:1:960:721_1920x0_80_0_0_682ccb01fac1640733d44c7c6574888c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новости, красноярский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети
Мужчина избил подростка ложкой для обуви

В Красноярском крае мужчина избил подростка ложкой для обуви в подъезде

09:03 16.04.2026
 
© СК РоссииСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ
© СК России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего. Фигуранта устанавливают. Об этом сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"В социальных медиа размещены сведения о том, что в городе Ачинске мужчина избил палкой подростка", – сказано в сообщении.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД, полиция начала проверку по факту инцидента. По информации агентства, мужчина избил мальчика металлической ложкой для обуви.
"В социальных сетях также появились кадры с домофона, на которых видно, как мужчина с силой бьет лежащего на крыльце подъезда подростка металлическим предметом. От ударов предмет гнется, а избиение прекратилось только после того, как на крики мальчика подошел прохожий мужчина", – добавили в материале.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство, совершенное с применением насилия".
"Следователями принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – уточнили в Следкоме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПроисшествияНовостиКрасноярский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)дети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ
10:54Село под Алуштой на сутки останется без света
10:46Рейд в Севастополе закрыт
10:44В Феодосии стреляют военные
10:35Житель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
10:32В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА
10:20Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло
10:09Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизмену
09:57Магнитная буря ударит по Земле
09:43Избившего подростка ложкой для обуви задержали
09:26Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму
09:20Запад в панике после предупреждения Минобороны России - люди ищут безопасные места
09:09Крымский мост сейчас – ситуация к утру четверга
09:03Мужчина избил подростка ложкой для обуви
08:51Химики на страже здоровья людей: сто лет Сакской грязевой станции
08:42Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
08:24Атака ВСУ на Севастополь – что известно
08:10Удары по Украине сегодня: Киев и Одесса в огне
07:42207 беспилотников сбили над Крымом, Кубанью и другими регионами
07:36Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ
Лента новостейМолния