Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей
Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей
В Крыму 21-летняя курьер из Чувашии обманом выманила три млн рублей у троих пенсионеров. Как сообщает пресс-служа МВД по республике, пособница мошенников... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T14:33
2026-04-16T14:33
2026-04-16T14:33
мошенничество
крым
новости крыма
мвд по республике крым
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 21-летняя курьер из Чувашии обманом выманила три млн рублей у троих пенсионеров. Как сообщает пресс-служа МВД по республике, пособница мошенников задержана.По данным полиции, девушку вовлекли в преступную схему через мессенджер, где она пожаловалась новому онлайн-знакомому на трудное материальное положение. Последний предложил ей заработок, связав с "куратором" телефонных мошенников."По указанию "работодателя" жительница Чувашии приехала в Крым, где забрала у пожилых граждан денежные средства под предлогом их дальнейшего законного декларирования, выдавая себя по указке аферистов "доверенным лицом", – рассказали в полиции.В общей сложности потерпевшие передали криминальной посыльной более трех миллионов рублей, она успела перевести деньги своим кураторам.Задержанная призналась в содеянном и сообщила, что ее заработок за участие в обмане крымчан составил 100 тысяч рублей. В ее отношении открыто уголовное дело, сейчас фигурантка заключена под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следователь в форме: мошенники используют образы, сгенерированные ИИ, - МВДМошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя
крым
мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право
Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей
В Крыму 21-летняя курьер мошенников из Чувашии похитила три млн рублей у местных жителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 21-летняя курьер из Чувашии обманом выманила три млн рублей у троих пенсионеров. Как сообщает пресс-служа МВД по республике, пособница мошенников задержана.
По данным полиции, девушку вовлекли в преступную схему через мессенджер, где она пожаловалась новому онлайн-знакомому на трудное материальное положение. Последний предложил ей заработок, связав с "куратором" телефонных мошенников.
"По указанию "работодателя" жительница Чувашии приехала в Крым, где забрала у пожилых граждан денежные средства под предлогом их дальнейшего законного декларирования, выдавая себя по указке аферистов "доверенным лицом", – рассказали в полиции.
В общей сложности потерпевшие передали криминальной посыльной более трех миллионов рублей, она успела перевести деньги своим кураторам.
"Девушка была задержана в Симферополе на заправке, где ожидала такси после того, как помогла аферистам заполучить деньги трех обманутых ими пожилых людей: 78 и 76-летних пенсионерок из Евпатории и Ялты и 73-летнего симферопольца", – проинформировали в полиции.
Задержанная призналась в содеянном и сообщила, что ее заработок за участие в обмане крымчан составил 100 тысяч рублей. В ее отношении открыто уголовное дело, сейчас фигурантка заключена под стражу.
