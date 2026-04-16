Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей
Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей
2026-04-16T14:33
мошенничество
крым
новости крыма
мвд по республике крым
закон и право
мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 21-летняя курьер из Чувашии обманом выманила три млн рублей у троих пенсионеров. Как сообщает пресс-служа МВД по республике, пособница мошенников задержана.
По данным полиции, девушку вовлекли в преступную схему через мессенджер, где она пожаловалась новому онлайн-знакомому на трудное материальное положение. Последний предложил ей заработок, связав с "куратором" телефонных мошенников.
"По указанию "работодателя" жительница Чувашии приехала в Крым, где забрала у пожилых граждан денежные средства под предлогом их дальнейшего законного декларирования, выдавая себя по указке аферистов "доверенным лицом", – рассказали в полиции.
В общей сложности потерпевшие передали криминальной посыльной более трех миллионов рублей, она успела перевести деньги своим кураторам.
"Девушка была задержана в Симферополе на заправке, где ожидала такси после того, как помогла аферистам заполучить деньги трех обманутых ими пожилых людей: 78 и 76-летних пенсионерок из Евпатории и Ялты и 73-летнего симферопольца", – проинформировали в полиции.
Задержанная призналась в содеянном и сообщила, что ее заработок за участие в обмане крымчан составил 100 тысяч рублей. В ее отношении открыто уголовное дело, сейчас фигурантка заключена под стражу.
Следователь в форме: мошенники используют образы, сгенерированные ИИ, - МВД
Мошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму
"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя
 
15:39Упавший тополь повредил два автомобиля в Севастополе
15:33На Западе Крыма назвали безопасные пляжи и предупредили о рисках
15:27В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте
15:22В новых регионах до конца года восстановят ЛЭП к соцобъектам и домам
15:01Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
14:54ВСУ атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
14:45Крыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам
14:33Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей
14:12Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
14:04Две женщины погибли в Херсонской области из-за атак ВСУ
13:54Украинские БПЛА атаковали нефтяной танкер в водах России
13:50Надежные опоры и мощные светильники устанавливают на улицах Симферополя
13:44Массированная атака на Кубань – СК завел дело о теракте
13:36Крымский мост открыли для проезда
13:31На Керченском полуострове взорвали стокилограммовую авиабомбу
13:23Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами
13:09В Крыму сирота шесть лет не может получить жилье – дело у Бастрыкина
12:36Крым и Воронежская область подписали соглашение о развитии туризма
12:34ВТБ: каждый третий кредит крымчане берут на ремонт и строительство
12:29Россия нанесла по Украине удар возмездия
Лента новостейМолния