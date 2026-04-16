Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей

Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей - РИА Новости Крым, 16.04.2026

Мошенница из Чувашии обманула троих крымчан на три млн рублей

В Крыму 21-летняя курьер из Чувашии обманом выманила три млн рублей у троих пенсионеров. Как сообщает пресс-служа МВД по республике, пособница мошенников... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T14:33

2026-04-16T14:33

2026-04-16T14:33

мошенничество

крым

новости крыма

мвд по республике крым

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 21-летняя курьер из Чувашии обманом выманила три млн рублей у троих пенсионеров. Как сообщает пресс-служа МВД по республике, пособница мошенников задержана.По данным полиции, девушку вовлекли в преступную схему через мессенджер, где она пожаловалась новому онлайн-знакомому на трудное материальное положение. Последний предложил ей заработок, связав с "куратором" телефонных мошенников."По указанию "работодателя" жительница Чувашии приехала в Крым, где забрала у пожилых граждан денежные средства под предлогом их дальнейшего законного декларирования, выдавая себя по указке аферистов "доверенным лицом", – рассказали в полиции.В общей сложности потерпевшие передали криминальной посыльной более трех миллионов рублей, она успела перевести деньги своим кураторам.Задержанная призналась в содеянном и сообщила, что ее заработок за участие в обмане крымчан составил 100 тысяч рублей. В ее отношении открыто уголовное дело, сейчас фигурантка заключена под стражу.

крым

мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право