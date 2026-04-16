Массированная атака на Кубань – СК завел дело о теракте
2026-04-16T13:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Следком открыл уголовное дело о террористическом акте по факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков. Об этом сообщила в четверг официальный представитель СК России Светлана Петренко.В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.К этому времени следователи осмотрели все места происшествий, зафиксировали повреждения. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза.В ночь на четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Крым, Краснодарский край и приграничье. Всего за ночь было уничтожено 207 беспилотников, сообщали ранее в Минобороны России.
После ночной массированной атаки ВСУ на Кубань СК открыл уголовное дело о теракте
13:44 16.04.2026 (обновлено: 13:48 16.04.2026)