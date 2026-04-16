Магнитная буря ударит по Земле

На Земле в субботу, 18 апреля, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 16.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На Земле в субботу, 18 апреля, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно приведенному графику, геомагнитный фон начнет повышаться с вечера пятницы, а к 6 утра субботы космический шторм, вызванный воздействием очередной корональной дыры на Солнце, достигнет уровня G2 (средняя магнитная буря). По прогнозу, стихать магнитные колебания начнут после полудня и к 16 часам буря закончится.В последующие три дня, по данным ученых, геомагнитный фон будет повышенным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт Шкаплеров рассказал о будущем человечества на Луне2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученыеДети космоса: единственный космический класс работает в Крыму

