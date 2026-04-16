Лес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос

Лес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос

2026-04-16T22:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В лесничествах Севастополя обновят более двух тысяч километров противопожарных минерализованных полос. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, работы стартуют в апреле.Еще 363 километра полос обновят в этом году Севастопольском лесничестве, добавил он.Минерализованная полоса — это искусственно созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы. Это один из самых эффективных методов борьбы с распространением низового пожара. Такие полосы — барьер для огня.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

