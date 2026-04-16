Крыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Крыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам
Крыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Крыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам
Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам Крыму и еще 15 регионам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T14:45
2026-04-16T14:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам Крыму и еще 15 регионам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.В список вошли регионы, направившие значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ, обновление общественного транспорта. Это республики Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Общая сумма списания – 31 млрд рублей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
правительство россии, новости, долги, кредит, крым, новости крыма, михаил мишустин
Крыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам

Правительство списало часть долгов по бюджетным кредитам Крыму и еще 15 регионам

14:45 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам Крыму и еще 15 регионам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Списание позволит регионам высвободить дополнительные ресурсы на улучшение условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан", - проинформировали в правительстве.
В список вошли регионы, направившие значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ, обновление общественного транспорта. Это республики Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Общая сумма списания – 31 млрд рублей.

"Правительство продолжает укреплять финансовые возможности регионов, которые активно реализуют у себя инфраструктурные проекты и формируют привлекательные условия для инвесторов", – заявил Михаил Мишустин.

© 2026 МИА «Россия сегодня»
